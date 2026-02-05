Soraya Artiles, subdirectora de Seguridad de la Información del Cestic: «Es crucial cuidar la información que compartimos y borrar conversaciones»

Soraya Artiles Burgos es subdirectora general de Seguridad de la Información y de la Inteligencia Artificial del Cestic Ángel Manso

María Soraya Artiles Burgos es subdirectora general de Seguridad de la Información y de la Inteligencia Artificial del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic) de la Secretaría de Estado