Soraya Artiles, subdirectora de Seguridad de la Información del Cestic: «Es crucial cuidar la información que compartimos y borrar conversaciones»
La experta advierte durante la cumbre Reaim en A Coruña sobre la necesidad de establecer estándares éticos y de seguridad06 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
María Soraya Artiles Burgos es subdirectora general de Seguridad de la Información y de la Inteligencia Artificial del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic) de la Secretaría de Estado