La cumbre internacional Reaim pide a la ONU que incorpore sus conclusiones sobre el uso de la inteligencia artificial militar

La clausura de la tercera cumbre internacional Reaim sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar, celebrada en A Coruña, volvió a desarrollarse este jueves en un contexto marcado por los imprevistos y los continuos cambios en la planificación y organización del evento debido al mal tiempo. Tal y como ya ocurrió en la jornada anterior, las adversas condiciones meteorológicas condicionaron la agenda institucional del foro. Si el miércoles fue necesario desviar de Alvedro a Santiago el avióno en el que viajaban la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, para la sesión inaugural, este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda, no pudieron asistir a la clausura de la cumbre debido a que su avión, aunque salió de Madrid, tuvo que dar vuelta por el temporal, obligando a reajustar el programa oficial.

Finalmente, la clausura fue asumida por el director general de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alberto Ucelay, quien aprovechó su intervención para lanzar un mensaje claro a favor del multilateralismo y del papel central de Naciones Unidas en la gobernanza global de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar.

Ucelay defendió que «es fundamental intensificar nuestra apuesta por el multilateralismo», subrayando que «ningún país puede hacer frente en solitario a los nuevos desafíos que se presentan ni tampoco aprovechar los beneficios que las nuevas tecnologías pueden aportarnos». En este sentido, recalcó que España aspira a «promover iniciativas internacionales inclusivas y efectivas que permitan avanzar hacia un uso de la inteligencia artificial responsable».

El representante del Ministerio de Asuntos Exteriores insistió en la necesidad de que las conclusiones de la cumbre Reaim sean incorporadas a los debates abiertos en el seno de la ONU y reclamó un diálogo permanente con el organismo internacional. «Reaim necesita establecer un diálogo permanente con Naciones Unidas, trabajando en marcos efectivos para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar», afirmó.

Medidas concretas

Durante su intervención, Ucelay defendió que ha llegado el momento de «dar un paso firme hacia la adopción de medidas concretas, prácticas y realistas», con el objetivo de traducir los principios debatidos en acciones tangibles a través del documento Caminos para la Acción de A Coruña. Todo ello, añadió, debe partir de «un uso de la inteligencia artificial que respete los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional», con especial atención al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.

Asimismo, subrayó que la inteligencia artificial debe desarrollarse desde «un enfoque centrado en el ser humano», preservando «la responsabilidad y el control humano en todo momento, especialmente en decisiones críticas como el uso de la fuerza». Reclamó también la creación de medidas de fomento de la confianza inspiradas en experiencias previas en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales.

Ucelay puso también el acento en el carácter multisectorial de las cumbres Reaim, al considerar imprescindible incorporar al debate no solo al ámbito militar, sino también a la comunidad científica, académica y a la sociedad civil, dada «la complejidad técnica, ética, legal, económica y social de la inteligencia artificial». «Solo a través de un diálogo transversal e inclusivo se podrá alcanzar una comprensión adecuada de esta tecnología y promover su uso responsable», concluyó.

Sesión plenaria

La cumbre celebrada en Palexco, donde se reunieron mil congresistas de más de 80 delegaciones, sirvió para hacer un llamamiento para avanzar hacia una gobernanza global de esta tecnología. Así, en la sesión plenaria sobre ética, responsabilidad y percepción pública, expertos como Stephan Klement, enviado especial de la UE para la no proliferación y el desarme, destacaron la importancia de integrar la IA en los sistemas de defensa con un alto grado de responsabilidad y a través de marcos internacionales como REAIM. Durante la jornada también se celebró un diálogo estratégico moderado por el teniente general José María Millán, con la participación de altos mandos del Ejército del Aire y del Espacio, la Armada y del área de investigación y doctrina militar. Los participantes coincidieron en que la IA debe ser un apoyo a la toma de decisiones, sin que sus recomendaciones se consideren órdenes vinculantes.