Sobre velocidades máximas y medias

Imagen de un tren AVE en la estación de Vilagarcía. MARTINA MISER

El Ministerio de Transportes, en una huida hacia adelante para dejar en segundo plano los problemas del actual sistema ferroviario de alta velocidad, se ha empeñado en elevar la velocidad futura hasta los 350 km/h en las líneas que así fueron proyectadas. Todo ello hace pasar a un segundo plano la prosaica realidad que afecta al ferrocarril del país gallego, así como las pésimas perspectivas de mejora de este, a medio y largo plazo. Nuestras velocidades medias de circulación, las que afectan de verdad a los viajeros, siguen siendo propias de la segunda división en los 356 kilómetros de líneas de alta velocidad, aunque algunas no lo son, y de tercera regional en los 930 de la red convencional y vía estrecha.

Aunque hayamos mejorado sensiblemente y exista cierta complacencia, seguimos viajando de A Coruña a Vigo a una velocidad media de 106 km/hora, como ya se hacía en España a finales del siglo XX. Aun eliminando las tres paradas intermedias, la velocidad media no pasaría 134 km/h, pese a que la mayor parte del eje atlántico fue proyectado para 200 km/h, y un 20 % de él incluso sería apto para 250 km/h.

En la ruta de alta velocidad hacia la Meseta, la situación es igual de decepcionante. Con la excepción de Ourense, desde donde los viajeros circulamos a velocidad media de 206 km/h, los recorridos más rápidos desde A Coruña a Ourense se realizan a una media de 134 km/h, y, desde Vigo, a 113. Si los viajes continúan a Madrid, las velocidades medias desde A Coruña alcanzan entre los 171 y los 153 km/h, y desde Vigo entre los 167 y los 145.

Dado que en las líneas que unen Madrid con Burgos y Málaga se viaja a 190 km/h, a Murcia a 193, a Valencia a 210, a Alicante a 213 y a Barcelona a 248 por hora, no queda justificado el empeño del ministro de elevar la velocidad máxima de la línea de Barcelona a 350 km/h, ni el abandono de las entidades políticas y empresariales de Galicia por la defensa de unas mejores prestaciones en unos viajes por los que abonamos los mismos precios que las restantes periferias, pero con una reducción de la calidad de entre el 11 y el 33 %.