Sebastián Camacho Pita, nuevo decano de los registradores de Galicia

Sebastián Camacho Pita.

El registrador titular del Registro de la Propiedad de Ordes — A Coruña—, Sebastián Camacho Pita, ha sido elegido como nuevo decano autonómico de los Registradores de Galicia. Sucede en el puesto a María Núñez, que estuvo al frente del Decanato Autonómico durante los últimos cuatro años y que, en la actualidad, se sitúa al frente de la Vocalía de Relaciones Internacionales de la Junta del Gobierno del Colegio de Registradores de España.

Camacho accedió al Cuerpo de Registradores en octubre del 2021 y ha desarrollado su carrera profesional en áreas de Derecho Civil, Mercantil e Hipotecario relacionado con el sector inmobiliario con, además, elementos de carácter nacional e internacional así como en la coordinación de operaciones con notarías y profesionales.

Entre sus inquietudes destacan las nuevas tecnologías, un área que llevó a Camacho a realizar un Máster en Derecho Digital e Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña. «Las herramientas de IA pueden llegar a constituir para los Registros de la Propiedad un recurso importante que catalice nuestra eficiencia, pero nunca podrán sustituir la labor del registrador en su calificación jurídica, motivada y responsable», llegó a constatar.

Además del gallego y del castellano, Camacho domina el inglés, el portugués y el italiano.