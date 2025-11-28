La UDC impulsará Medicina en A Coruña ante la negativa de Santiago a la descentralización
El rector lamenta la situación, recuerda que la institución que preside actuó en todo momento «con lealtade», pero recupera la idea de crear una facultad en la ciudad como «a mellor opción para dar resposta á demanda existente». PSOE y PP creen que la postura de la USC da «vía libre» para implantar la titulación28 nov 2025 . Actualizado a las 18:20 h.
La reacción a la decisión de la Universidade de Santiago (USC) de no someter a votación en el consello de goberno de este viernes el acuerdo para descentralizar los estudios de Medicina ya tiene respuesta por parte de la Universidade da Coruña (UDC). La institución que preside Ricardo Cao retomará la idea inicial de crear una facultad en la ciudad de A Coruña.
En un comunicado, la institución académica asegura lamentar la situación desencadenada, en la que «unha das partes non deu por bo o acordo ao que se chegou no Consello de Coordinación da Docencia Clínica a pasada semana». Esta decisión, continúa el rectorado, «supón deixar sen validez moitas horas de traballo empregadas para procurar un texto dialogado e consensuado que permitise aplicar a descentralización de Medicina aproveitando todos os recursos do sistema sanitario e universitario galego».
La UDC recuerda que «actuamos en todo momento con lealdade ao Sistema Universitario de Galicia (SUG) e respecto institucional polas institucións que o constitúen» para tratar de llegar a un acuerdo, persiguiendo el diálogo y el consenso, de modo que« o noso compromiso co sistema galego de ensino superior neste proceso foi inequívoco». Sin embargo, ante esta situación, la Unviersidad coruñesa ha decidio dar continuar a los trabajos para impulsar una nueva titulación de Medicina en A Coruña, algo que «desde o inicio consideramos como a mellor opción para dar resposta á demanda existente e avanzar nun novo modelo formativo».