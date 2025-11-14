La camiseta del fuego, enmarcada en Quemados del Chuac

Los brigadistas de Castromaior heridos en el incendio de Barreiros regresaron a la Unidad de Quemados del Chuac para visitar a los sanitarios que los atendieron
Los cinco brigadistas de Castromaior rescatados de las llamas en Barreiros regresaron al Hospital de A Coruña a visitar a quienes los curaron

15 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Nos emocionamos muchísimo, que nos vinieran a ver los cinco juntos… Nos llenó un montón», resume una de las profesionales de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario A Coruña (Chuac). Habla de los cinco

