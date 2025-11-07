Muere en una cárcel de Estados Unidos el impulsor de la primera oficina del cartel de Medellín en Galicia

Matta Ballesteros y su hermano invirtieron millones en A Coruña y ganaron en 1987 la adjudicación del párking de la plaza de Pontevedra CESAR QUIAN

Juan Ramón Matta Ballesteros (Honduras, 1945) puso sus ojos en Europa para blanquear desde A Coruña las ganancias amasadas con el narcotráfico. Su figura resulta anómala porque trabajaba por igual para los carteles de Medellín,