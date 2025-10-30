Beiras, na presentación de «Fíos de transparencia acesa»
A CORUÑA CIUDAD
Esperanza Mariño achegou na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda algunhas das claves da faceta literaria do político nacionalista30 oct 2025 . Actualizado a las 20:51 h.
O político e economista Xosé Manuel Beiras non quixo faltar este xoves á presentación organizada pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda de A Coruña do libro escrito por Esperanza L. Mariño Davila sobre a faceta literaria «dunha figura clave da cultura galega». No ensaio Fíos de transparencia acesa, a autora afonda na faceta literaria do nacionalista, «explorando a súa excepcional cultura humanística de influencia francesa, desde os seus primeiros textos ata o seu singular labor como tradutor ao longo de máis de cincuenta anos».
Mariño centra a súa análise non só nas súas coidadas traducións de autores como Camus, Sarre ou Jean Anouilh, «un labor insólito no panorama literario», destacouse durante a presentación, senon que tamén conecta esta faceta «co seu compromiso ético e político, reflectido en textos propios como a Exhortación a la desobediencia».
No encontro, no que tamén participouo o catedrático e académico Francisco Fernández Rei, púxose de relevo o labor de Beiras no ámbito literario, no que máis alá das traduccións destacan ensaios de economía, como O atraso económico da Galicia, e títulos como Prosas de combate e maldicer ou Por unha Galiza liberada.