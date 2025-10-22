Desde la Unidad de Quemados: «La ola de incendios de este verano fue terrible, no recuerdo nada igual»
Casi dos meses y medio después de que Ourense se convirtiese en un infierno, en el Hospital de A Coruña, donde trabaja el equipo de referencia para toda Galicia, todavía está ingresado uno de los brigadistas envuelto por las llamas en Oímbra. «Creo que va a volver a pasarnos», se temen los que cuidan a las víctimas del fuego26 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El fuego no solo ha devorado más de 170.000 hectáreas del verde galaico este verano, la mayor extensión en lo que va de siglo. Con la provincia de Ourense como el epicentro de un infierno