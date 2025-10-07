Carmen Calvo: «Todo lo que hacemos en el Consejo de Estado puede afectar a Galicia»

Javier Losada, Inés Rey y Carmen Calvo, este martes en el palacio municipal de Maria Pita Marcos Míguez

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, visitó este martes A Coruña, donde subrayó cómo el trabajo del órgano, que el próximo año celebrará su 500 aniversario, puede tener un impacto directo en Galicia. Calvo explicó que, aunque no puede detallar asuntos concretos, las decisiones del Consejo afectan la calidad de la democracia y los derechos de los ciudadanos en todo el país, incluyendo a la comunidad gallega.

En particular, la presidenta resaltó la colaboración con el Consultivo de Galicia como una vía para abordar reformas concretas que mejoren la gestión pública. Señaló que temas como la contratación pública, si se reforman adecuadamente, podrían reducir la lentitud administrativa, aportar mayores garantías, prevenir la corrupción y optimizar el uso de recursos, beneficiando directamente a Galicia. Calvo aseguró que estas actuaciones buscan el interés general más allá de los partidos políticos y refuerzan la función del Consejo como órgano asesor de toda la ciudadanía.