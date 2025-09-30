Sanidade incorporará más cirugía robótica

Una operación con el robot Da Vinci en el CHUAC F.F.

«A cirurxía robótica é, sen ningunha dúbida, o futuro da cirurxía [...] e, no futuro, haberá que incorporar seguro nova cirurxía robótica no noso sistema sanitario», dijo ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en respuesta a la pregunta de si la Xunta prevé adquirir más máquinas como los robots Da Vinci o buscar vías para ampliar su tiempo de operación.

Caamaño explicó que la consellería está evaluando todos los indicadores de actividad de esos dispositivos y su impacto en el funcionamiento del Servizo Galego de Saúde. La evaluación cubre «os últimos anos» e incluye factores como la duración de las operaciones ejecutadas con esos dispositivos, el tiempo de hospitalización y baja que tienen los pacientes operados con ellos, o la necesidad de transfusiones de sangre. El uso de robots quirúrgicos reduce todos esos factores, pero el conselleiro señaló que es necesario precisarlos para decidir cómo incorporar los nuevos equipamientos.

Manuel Ruibal, urólogo con más de 2.000 operaciones de Da Vinci: «Científicamente, no hay discusión; si no se opera todo con robot es por los costes» Ángel Paniagua

Caamaño dio por seguro que se adquirirán más dispositivos de cirugía robótica, pero subrayó que hay que hacerlo de «forma racional», porque tienen «un elevado coste» y es necesario «buscar un equilibrio» entre las ventajas que ofrecen, la necesidad de contar ellos y los recursos económicos disponibles.

Los robots quirúrgicos fueron incorporados al arsenal del Servizo Galego de Saúde en el 2021. En julio de ese año, la Xunta invirtió 20,5 millones de euros para comprar siete Da Vinci, uno por área sanitaria. Hasta entonces, los gallegos solo podían ser tratados por una de esas máquinas a través de la medicina privada, que los incorporó por primera vez en el 2014 en el hospital San Rafael de A Coruña.

Desde entonces se han realizado 11.400 operaciones quirúrgicas con esas máquinas, desde extirpaciones de próstata hasta intervenciones para el tratamiento de distintos tumores.

Robots quirúrgicos, caros pero rentables r. r. garcía

Pero las posibilidades de ser operado con una de esas máquinas, que por lo general garantizan cirugías más precisas y rápidas que los métodos tradicionales, son distintas en cada área sanitaria, porque la demanda es muy distinta. Los profesionales de A Coruña y Vigo demandan que se incorpore un segundo equipo en esas áreas donde, a pesar de funcionar de forma continua, los pacientes tienen menores posibilidades de pasar por ellos, al haber una mayor demanda asistencial.

El estudio de Sanidade abordará esa cuestión, al comparar los resultados de las intervenciones realizadas con ayuda de robots con las ejecutadas por laparoscopia, con el fin de ajustar las nuevas inversiones a la demanda.

La incorporación de la cirugía robótica no solo tiene un elevado coste inicial. En el caso de los Da Vinci, Sanidade invirtió 56 millones de euros en los primeros tres años de funcionamiento, ya que también requieren un mantenimiento esmerado. Sin embargo, esos desembolsos pueden compensarse si se reducen los tiempos de operación, las complicaciones posoperatorias y el tiempo de hospitalización, que también suponen altos costes.

Raquel Sánchez, cirujana: «Está claro que necesitamos más robots quirúrgicos, el Sergas lo sabe» Ángel Paniagua

¿Qué factores se van a analizar?

1 Coste-beneficio. La decisión de Sanidade se basará en las ventajas de la cirugía robótica frente a su elevado precio, teniendo en cuenta la demanda o las enfermedades prevalentes.

2 Ventajas. Los robots reducen el tiempo de operación y hospitalización, y las complicaciones posoperatorias, y los costes que conllevan

3 El precio. Los siete primeros robots requirieron 56 millones de euros de inversión en los primeros tres años.

4 La demanda. Es más alta en Vigo y A Coruña, lo que reduce las posibilidades de los pacientes de esas áreas de acceder a cirugía robótica.