Galicia estrena la tasa turística: «Hubo enfados de algunos clientes, no es descabellado pensar que muchos prefieran ir a Oleiros»

Cartel anunciando la implantación de la tasa turística en la recepción de un hotel de A Coruña este martes MARCOS MÍGUEZ

Todo cambio requiere una adaptación. Eso lo saben y han vivido este lunes los trabajadores de los hoteles de A Coruña. A los que despachan en recepción les tocó la papeleta de comunicar a los huéspedes el cambio en el precio de sus alojamientos tras la entrada en vigor de la tasa turística a la que obliga la ordenanza municipal.

«Nosotros somos como una hucha de unos ingresos que no repercuten en nosotros, sino que van para el Ayuntamiento», define Conchi Labrador Lombardía, directora del Hotel Hesperia A Coruña Centro. En su caso, ayer por la noche optaron por colocar un cartel en la recepción donde se anuncia la aplicación de la tasa que, en su caso, al ser un cuatro estrellas, es de dos euros por huésped y por noche, hasta un máximo de cinco pernoctaciones por ingreso. Una cantidad a la que hay que sumar el IVA, del 10 %. A pesar de que estamos ya instalados en octubre, en su hotel están con una ocupación del 90 %. «Durante la semana, es un cliente de negocios o de trabajo. Los fines de semana vuelve a cobrar protagonismo el huésped de ocio», apunta Labrador.

Un perfil habitual en los hoteles de la ciudad en esta época. «Tuvimos un incidente con un cliente que protestó en recepción. Se aloja durante la semana por motivos laborales. Al margen de eso, fue un día de cambios, pero tranquilo», valora Carlos Muñoz de Luna, director de otro cuatro estrellas de A Coruña, el Hotel Meliá María Pita.

«El primer día -por el lunes- lo califico como una jornada de normalidad. Con enfados de algunos clientes pero creo que, gracias al ejercicio previo que hicimos, llamando y avisando a todos los usuarios, se ha minimizado», apunta Agustín Collazos, director del Hesperia Collection Finisterre, el único hotel de cinco estrellas de A Coruña. Collazos es también el presidente de la asociación de hoteleros de la ciudad, Hospeco. «Somos un colectivo que abarca todas las dimensiones que existen de hospedajes. Con más o menos dificultades, estamos cumpliendo con la norma», subraya.

En el sector, la sensación general es de resignación. «Hemos tenido que adaptar los equipos informáticos, ayer muchos cargos de estas tasas se hicieron a mano», añade Muñoz de Luna. «Ha habido muy poco margen. La ordenanza municipal se publicó el viernes 26 y, al día siguiente, entró en vigor. No nos dieron un margen, habitual en estos casos», incide Conchi Labrador, que añade: «Hasta el lunes a media mañana no terminaron de colgar en las plataformas del Ayuntamiento todas las exenciones. Hay casi una decena de supuestos en los que no se abona la tasa, desde los menores de edad a deportistas, personas que vienen a recibir un tratamiento médico del Sergas o los profesores que imparten un curso oficial», cita algunos ejemplos la directora del Hesperia.

Conscientes de esta situación, el Ayuntamiento de A Coruña lanzó ayer un mensaje tranquilizador. Serán «flexibles» con la efectividad de la aplicación de la tasa en estos tres meses que restan para que acabe el 2025. Será entre el 1 y el 20 de enero cuando los hoteleros se enfrentarán a otro reto, las autoliquidaciones del segundo semestre del año, donde deberán aportar las cantidades facturadas y los documentos que justifiquen, por ejemplo, las exenciones que hay que aplicar a colectivos como los deportistas.

«En nuestro caso, hemos decidido no aplicar la tasa y asumirla el hotel en las reservas hechas. La hemos empezado a gravar este lunes con los usuarios que se hospedan desde entonces», remarca Conchi Labrador. Al margen de los quebraderos de cabeza y de los ajustes que implica el nuevo gravamen, el temor real es el de un efecto huida de los viajeros.

«Dos euros pueden no parecer mucho para una persona que pernocta un fin de semana, pero para empresas que alojan aquí a sus trabajadores habitualmente durante la semana, la opción de ir a un municipio vecino y con servicios, como Oleiros, donde no hay esta tasa, sí puede ser una alternativa», subraya la directora del Hesperia de Juan Flórez, en pleno centro de A Coruña.

«No es algo descabellado. No deja de ser una tasa. A lo mejor, sucede como con los peajes. Quien puede evitar uno, va por carretera. Tenemos a clientes corporativos que se alojan todas las semanas de lunes a viernes. En la cuenta final de la compañía, los dos euros más IVA diarios por cuatro semanas pueden no ser una cifra tan reducida. En hoteles como el nuestro, en temporada baja, el 90 % de los huéspedes son clientes de empresa durante la semana», remarca Carlos Muñoz de Luna, del Meliá María Pita.

Recurso ante el TSXG

Quedan unos días para saber, primero, si la justicia admite a trámite el recurso contencioso administrativo que presenta este martes la asociación Hospeco ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y donde piden, como medida cautelar, la suspensión de la tasa.

Un recurso que firma también la principal consignataria de trasatlánticos de A Coruña, Rubine e Hijos, los cruceristas también tendrán que abonar la tasa a partir del 1 de enero, y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. «Los hosteleros, los hoteleros y los cruceros estamos totalmente en contra de esta tasa turística. Entendemos que no hay presión turística suficiente ni en A Coruña ni en Galicia para su implantación. Además, creemos que se ha implantado de una manera jurídica incorrecta y que ronda la turismofobia», argumenta Héctor Cañete, el presidente del colectivo.

«Creo que no es bueno ser la primera ciudad que lo aplica. No es el momento. Ha sido muy rápido, con muy poca información y con muy poca ocupación. Por otro lado, si se aplica, entiendo que debería ser a todos. A los que vienen un día de visita en autobús o en autocaravana», concluye el hostelero Carlos Muñoz de Luna.

Mavi Lezcano es profesora en el grado de Turismo de la Universidade da Coruña (UDC) EDUARDO PEREZ

Mavi Lezcano, profesora de la UDC: « El Ayuntamiento tiene que ser transparente a la hora de comunicar a qué va a destinar el dinero»

La profesora del área de Historia del Arte de la Universidade da Coruña (UDC) María Elvira Lezcano González imparte asignaturas en el grado de Turismo. Un ámbito que también investiga. «En primer lugar, tengo que decir que sí a una tasa turística», adelanta la docente. Pero este sí es con condiciones.

«Es verdad que en muchos lugares se cobra para evitar o combatir la masificación, en ciudades como Venecia se cobra simplemente para poder entrar en ella, o en islas como Bali. Seguro que muchos de nosotros la pagamos en más de una ocasión sin darnos cuenta», continúa. Trasladar su política a los visitantes, informarlos, y ajustar los gravámenes, en función de la ciudad y de la categoría del alojamiento, son dos ejercicios necesarios.

En A Coruña, reconoce, la tasa de ocupación de visitantes no es tan elevada ni se le acerca a la de estas urbes, pero cánones así también pueden tener un sentido preventivo justificado. «Están bien si la meta es evitar la masificación. Además, puede revertir de forma positiva en la comunidad», explica.

Y aquí está la cuestión. «Lo que no está tan claro es a qué se va a dedicar este dinero. El Ayuntamiento tiene que ser completamente transparente a la hora de comunicarlo», sostiene Lezcano. Por otro lado, argumenta, «una tasa así tiene que beneficiar en primer lugar a la población y, como consecuencia, al visitante».

Por último, la docente reconoce que el proceso no se inició con buen pie. «Al menos, al principio, cuando se anunció la intención de aplicarla en la ciudad, faltó diálogo con el sector. Dialogar no quiere decir que haya que hacer lo que diga el sector hotelero, pero sí escucharlo», termina.