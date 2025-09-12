Pasajeros en la estación de tren de A Coruña ANGEL MANSO

Faltan algunos meses para conocer el resultado del estudio que analiza la posibilidad de establecer servicios de cercanías en Galicia, pero ya se ha concretado que se desarrollarán cuatro zonas principales y una complementaria de ancho métrico, lo que inicialmente parecería responder a la histórica necesidad de implantación de estos servicios en el entorno de A Coruña, Vigo, en algunas áreas del corredor atlántico y del interior de la comunidad. En cambio, pueden asaltarnos dudas sobre el alcance y la utilidad de dicho estudio cuando se nos habla del análisis de otros tráficos «regionales», que podría acabar desvirtuando el concepto de cercanías que Galicia demanda. Y es que nada tienen que ver las carencias existentes en los servicios regionales o de media distancia, reflejo de décadas de abandono, con la necesidad de unos novedosos servicios de cercanías en los principales núcleos de población.

Estos servicios se ofertan en itinerarios de corta distancia (generalmente menos de 60 kilómetros) en las líneas de las áreas periféricas de las ciudades con la finalidad de transportar, en las horas punta, gran cantidad de trabajadores o estudiantes desde zonas residenciales hacia la ciudad. Se ofertan con vehículos específicos que realizan múltiples paradas, con elevada capacidad de aceleración y frenado y con sistemas de apertura de puertas que facilitan la rápida entrada y salida de viajeros.

Pese a que el tiempo entre A Coruña y Santiago es de apenas treinta minutos y existen múltiples frecuencias (lo que a priori se asimilaría a un servicio de cercanías), por la naturaleza de los viajes, el tipo de tren y las características del eje atlántico (infraestructura por la que circulan alejada de las poblaciones), no se puede hablar de una línea de cercanías.

Tampoco el viaje entre A Coruña y Ferrol, con un mayor número de poblaciones en el entorno de la línea, requiere de servicios de cercanías, pues la duración del viaje, con múltiples paradas, lo harían inviable o de escaso interés.

En los ejemplos descritos estaríamos hablando de mejorar las deficiencias en los servicios regionales, no de implantar cercanías, lo que no es óbice de que por la infraestructura existente sí puedan establecerse verdaderos servicios de cercanías.