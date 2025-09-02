La dueña de la casa donde vivía Diego Bello, el coruñés asesinado en Filipinas: «Me despertaron los disparos»

Elena Silveira
Elena Silveira A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Policía de Filipinas

El juicio contra los tres policías encausados por matar al joven empresario entra en fase de declaración de testigos clave

03 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El proceso judicial por el asesinato del coruñés Diego Bello Lafuente, ocurrido el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao (Filipinas), vuelve a estar de actualidad tras una nueva vista celebrada la

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Por solo 1,5€ al mes Suscríbete