La concesionaria de recogida de basura en A Coruña acredita que el líder del STL los amenazó
A CORUÑA / LA VOZ
A CORUÑA CIUDAD · Exclusivo suscriptores
La defensa del sindicalista investigado tras la huelga achaca su despido a una persecución. El caso quedó visto para sentencia03 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Después de cuatro intentos y cuatro suspensiones, el juzgado de lo Social número 4 de A Coruña celebró este martes el juicio por despido del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL),