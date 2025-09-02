La concesionaria de recogida de basura en A Coruña acredita que el líder del STL los amenazó

El sindicalista Miguel Ángel Sánchez, en una foto de archivo.
El sindicalista Miguel Ángel Sánchez, en una foto de archivo. CESAR QUIAN

La defensa del sindicalista investigado tras la huelga achaca su despido a una persecución. El caso quedó visto para sentencia

03 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de cuatro intentos y cuatro suspensiones, el juzgado de lo Social número 4 de A Coruña celebró este martes el juicio por despido del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL),

