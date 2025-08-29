Los heridos en el atropello múltiple de A Coruña, estables dentro de la gravedad

Los sanitarios atendiendo a los heridos en el atropello múltiple intencionado ocurrido el 27 de agosto en la plaza de Mina de A Coruña C

El estado clínico de los heridos en el atropello múltiple e intencionado ocurrido el pasado miércoles 27 de agosto en el centro de A Coruña no ha sufrido variaciones en las últimas horas. De los seis inicialmente lesionados, cuatro continúan ingresados este viernes en el Hospital Universitario A Coruña (Chuac). Se encuentran estables dentro de la gravedad.

El que más preocupa es el hombre de 75 años que permanece en la unidad de cuidados intensivos por las heridas ocasionadas a consecuencia del impacto del vehículo, ya que sufrió traumatismo craneal y torácico. Además, en la planta de hospitalización de Traumatología tratan a tres mujeres de 47, 62 y 70 años con diversos golpes, contusiones y fracturas. Las otras dos víctimas del atropello, una niña de cuatro años que fue atendida en el Hospital Teresa Herrera, el materno-infantil del Chuac, y un varón adulto, recibieron el alta médica.

Todos los arrollados por el coche son del área de A Coruña, salvo una pareja de Santander que se encontraba de vacaciones en la ciudad. El hombre fue dado de alta, pero la mujer es una de las que todavía necesita atención médica en el hospital coruñés.

El conductor del vehículo, vecino de A Coruña de 51 años, también está hospitalizado en uno de los centros del Chuac, en concreto en el servicio de Psiquiatría del Sanatorio Marítimo de Oza.