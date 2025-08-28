El autor del atropello múltiple en A Coruña, investigado por seis delitos de tentativa de homicidio

Agentes de la Policía Local y ambulancias en el cruce de la plaza de Mina tras el atropello múltiple

El Tribunal Superior de Xustiza acaba de informar este jueves de que el detenido por el atropello múltiple de este miércoles en A Coruña está siendo investigado por seis delitos de tentativa de homicidio, uno por cada uno de los heridos.

La comitiva judicial se desplazó este mismo jueves al centro hospitalario en el que está el conductor, el Sanatorio Marítimo de Oza (Chuac), donde fue ingresado ayer por criterios clínicos y no por orden judicial puesto que el juzgado no había recibido todavía el atestado. Dada la situación en la que se encuentra el individuo, un hombre de 51 años y vecino de A Coruña, no pudo prestar declaración como investigado.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia, ha accedido este jueves a la solicitud de internamiento involuntario del hombre. Cuando el paciente reciba el alta médica, se le deberá comunicar tanto a la policía como al juzgado con el objetivo de tomarle declaración.

Podría enfrentarse a penas de hasta 15 años de cárcel por herido

C. Devesa

Para el abogado Manuel Ferreiro el autor del atropello múltiple no escapará de la pena de cárcel. «Llevo un tema parecido, que es el hombre que hace un año empotró su vehículo contra un bar en Os Mallos. En los dos casos usaron el coche como un arma», apunta el letrado. Actualmente, dos de los seis heridos ya han recibido el alta, mientras otro permanece en la uci.

El abogado indica que al usar el vehículo de forma similar a una pistola, «porque la intención es acabar con la vida de una persona», el delito al que se enfrenta el responsable es el de intento de asesinato y no el de homicidio. «Por ello, se le acusaría de intento de asesinar a aquellas víctimas con las que impactó de forma frontal, es decir, de lleno». En este caso, la pena de prisión sería de entre 7 años y medio a 15 por cada una. «Si impactó con ellas de esa forma se entiende que estas no tuvieron posibilidad de defensa», añade Ferreiro, que consiguió la absolución de Alejandro Míguez, uno de los acusados por el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña, y que recientemente defendió a Ángel García Seoane por el caso de la casa Carnicero, pendiente de sentencia.

En el caso de que las personas heridas no hayan sido atropelladas frontalmente, «sino que sus heridas sean consecuencia del roce de un retrovisor del coche o de otro tipo de impacto menor, se trataría de un delito de lesiones leves, que puede ser una multa o, también una pena de cárcel en el caso de que precisen un tratamiento médico agravado por el atropello, ya que se consideraría que el autor usó un instrumento, en este caso el coche, de forma peligrosa». En este caso, dice Ferreiro, la prisión oscilaría entre los 2 y 5 años.

«Como ejemplo, en el caso del hombre que empotró su coche contra el bar de A Coruña, se considera que hubo intento de asesinato contra las personas con las que colisionó directamente, mientras que por los heridos a los que les rebotó una mesa o sufrieron algún daño colateral, se le imputa un delito de lesiones. En el caso del autor del atropello en el centro, se trataría de un intento de asesinato contra todos con los que impactó de lleno».

Dos de los seis heridos en el atropello múltiple de A Coruña ya han recibido el alta, mientras otro permanece en la uci A. G. CH.

Su estado mental podría ser desde una atenuante a una eximente o no tenerse en cuenta

De esta forma, las penas a las que se enfrenta el varón, ingresado en el hospital psiquiátrico de Oza, son muy variables. «Cada víctima supone un delito y depende de cómo haya sido cada caso, pero ya solo por el herido que está en la uci podría ir 15 años a prisión», defiende Ferreiro.

A los años posibles de cárcel por el atentado contra la vida de los seis atropellados, se le añadiría otra condena por un delito contra la seguridad vial, con penas desde 6 meses de prisión. «Entiendo que en este caso sería por conducción temeraria agravada, lo que supone entre 2 y 5 años de cárcel», aclara Ferreiro.

Asimismo, a la hora de juzgar al autor del suceso, se tendrá en cuenta su estado mental. «Está ingresado en Oza, entonces su condición psiquiátrica podría ser una atenuante, una eximente incompleta o una completa. Va a depender del examen que se le practique y de las circunstancias en las que se produjo el suceso. Puede ser que fuese una persona con problemas y que en ese momento estuviese descompensado, por lo que no se le aplique ninguna de estas tres condiciones. Se puede pensar: vale, estaba mal para hacer lo que hizo, pero no para conducir. Todo va a depender de cómo haya sido el atropello, puede ser que estuviese aparcado y le haya dado una arroutada, o que se trate de algo planificado, que estaba estacionado esperando el momento para acelerar, aunque no haya sido algo intencionado contra una persona concreta, pero sí a propósito contra esa multitud. Esto conllevaría planificación y, en estos casos, se suelen excluir las eximentes».

Podrían imputarle también cargos por los potenciales heridos

Para David Freire, abogado de A Coruña, el autor del atropello podría ser acusado de varias tentativas de homicidio. Esto sería en el caso de que, aunque se determine que la acción fue voluntaria, no se pueda acreditar que el responsable buscase matar a alguien en particular o si era un riesgo general. «Por lo que ha trascendido se trata de una acción totalmente voluntaria, entonces al sospecho se le van a imputar variadas tentativas de homicidio por los lesionados», apunta el letrado, que añade: «Incluso le pueden imputar también cargos por otros potenciales lesionados, es decir, gente que estaba cerca en ese momento, porque pasaba por el paso de cebra, pero a los que no llegó a abatir». «Esta calificación es la se suele hacer en estos atropellos intencionados», sostiene Freire, que también pone de ejemplo el caso del hombre que empotró su coche contra un bar de Os Mallos el pasado verano. «Ya hay auto de procesamiento y le meten tentativa de homicidio por toda la gente que estaba en ese momento en el local».

El letrado expone que las penas por homicidio van de 10 a 15 años, pero el grado de tentativa podría llevar una condena de 5 a 10 años (un grado menos). «Luego, la cuestión es que cuando son ya muchas personas las heridas, a partir de la tercera, es como si no se penase porque existe la figura que los abogados llamamos la triple de la mayor, esto es que nunca te pueden condenar a más del triple de la pena más grave que te pongan», apunta Freire, que añade: «Entonces con el cuarto lesionado, aunque lo califiquen como tentativa de homicidio, ya superaría eso porque ya habría tres penados anteriormente y se pasaría de ese máximo penable». En cualquier caso, el abogado que defendió a a Yumba en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz, señala que el autor del atropello múltiple se enfrenta «a un panorama complicado». «Supongo que le imputarán tantas tentativas de homicidio como lesionados hubo, pero si se trata de una persona con problemas psiquiátricos, esto también se valorará».

José Ramón Sierra, abogado penalista de A Coruña, apunta que de acuerdo con la ley en este caso «existe un concurso ideal entre varios delitos, por un lado, un delito de conducción temeraria, que con desprecio a la vida ajena se castiga con entre 2 a 5 años de prisión y 12 a 24 meses de multa, además de la privación de retirada del carné de 6 a 10 años». Así, señala que «dependiendo de la gravedad de las lesiones podríamos hablar de las que recoge el artículo 148, para las agravadas y realizadas con intencionalidad, que se castigan con 2 a 5 años de cárcel también. Por otro lado, podrían ser lesiones según el artículo 150 (muy graves) o del 149 (graves). Esto serían de 6 años a 12 años de prisión Se aplican estas últimas en caso de pérdida de miembros o deformidad grave», añade Sierra, que defendió a Kaio Amaral en el mediático juicio del asesinato de Samuel Luiz.

En el caso de que no se acredite que hubiera intencionalidad en el atropello, el abogado coruñés expone que «serían una lesiones imprudentes del artículo 152 (lesiones por imprudencia), pero como son menores a la de la conducción temeraria, del 381 con penas de 6 meses a 2 años de prisión, se aplicaría esta en su mitad superior».