Adiós a Manuel Murillo, un hombre bueno

Manuel Murillo falleció ayer en A Coruña a los 89 años después de una dura pugna con la muerte y conservando la lucidez hasta el último momento. Su vida es un argumento para un thriller de éxito. Era hijo de una madre monárquica y de derechas; de un padre de izquierdas, que fue encarcelado y represaliado; sobrino de un tío paterno que fue fusilado por los ganadores de la Guerra Civil y de tres tíos maternos, quemados vivos por los perdedores de nuestra contienda fratricida.

Durante su infancia, junto a su madre y su hermano Diego —creador y alma máter de la mutualidad de los profesionales sanitarios, A.M.A.—, siguió a su padre de prisión en prisión: Ocaña, Cuéllar y Santiago de Compostela. Y, más tarde, en Vila de Cruces, Pontevedra, donde fue internado en un campo de concentración. Vivió en sus propias carnes las consecuencias de ser hijo de un médico que sirvió profesionalmente al Ejército de la República. Vio reflejada la angustia en la cara de su madre cuando recorría los ministerios pidiendo clemencia para su esposo, condenado a muerte.

Le gustaba el Derecho y la investigación, y aspiraba a ser catedrático, pero los antecedentes familiares se lo impidieron. Optó por la abogacía, que le permitió sobrevivir y sacar adelante a sus cinco hijos.

Como penalista, participó en algunos de los casos más sonados y mediáticos de la Justicia de nuestro país: el 11-M, el falso violador del ascensor, la corrupción policial en Barcelona, Afinsa, Fórum Filatélico, la agencia de valores AVA y la defensa de un multimillonario mexicano, el Divino Ángel. Y también se personó en la solicitud de extradición de Pinochet a España y en el Proceso de los 23, abierto tras las movilizaciones de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol de 1972. En total, 60 años de intensa y reconfortante vida profesional.

En el ámbito de la política, batalló por la memoria y la defensa del PSOE. Como sucesor del histórico Rodolfo Llopis, se enfrentó al sector renovador de Felipe González. Y perdió. Siempre fue fiel a sus ideales republicanos y progresistas. Luego creó el Partido Socialista Federal (PSF), con el que se presentó a la alcaldía de Madrid, y fundó la Red Intercívico Republicana.

Manuel Murillo era un hombre bueno, amigo de sus amigos y extremadamente generoso. Sus grandes pasiones eran su familia, con su mujer Mariquiña al frente, la política y el servicio al interés general. Descanse en paz.