Sin cambios en la evolución de los tres brigadistas y el bombero que sufrieron quemaduras graves en Ourense

La unidad de quemados del Chuac tuvo a 140 ingresados el año pasado CESAR QUIAN

El estado de los cuatro trabajadores contraincendios que sufrieron quemaduras severas en los fuegos de Ourense y que se encuentran ingresados en el Hospital Universitario A Coruña (Chuac) no ha experimentado cambios en las últimas horas. El parte médico de este miércoles 20 de agosto remite exactamente a la situación de ayer, con idéntico pronóstico de gravedad.

El paciente que más preocupa es el de menor edad, el brigadista de 18 años envuelto por las llamas en Oímbra el pasado 12 de agosto, que sufre quemaduras de tercer grado en el 40 % de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo, y que se mantiene estable pero bajo pronóstico muy grave desde el primer día.

En ese mismo foco también resultaron lesionados otros dos brigadistas con quemaduras de segundo grado en el 15 % de sus cuerpos y afectación respiratoria. El de 23 años evoluciona favorablemente y el de 25 se encuentra estable, aunque el pronóstico de ambos es grave.

A la Unidad de Quemados del Chuac también fue evacuado este lunes 18 un bombero de 46 años desde Ourense que fue alcanzado por el fuego. Sufre quemaduras de segundo grado que afectan al 10 % de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. Está estable y su pronóstico es también grave.