Continúa muy grave en el Chuac el brigadista de 18 años quemado en Oímbra y sus dos compañeros, graves

Incendio declarado en As Chás (Oímbra) que alcanzó la capilla de Santa Ana cedida

El estado del joven brigadista de 18 años víctima del fuego en Oímbra (Ourense) continúa siendo muy grave, según el parte médico de este lunes 18 de agosto. El muchacho sufre quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo. Aunque permanece estable en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), su pronóstico es muy grave.

En la misma unidad también atienden a sus dos compañeros, otro brigadista de 23 años con quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo que evoluciona favorablemente, aunque su pronóstico es grave. De la misma forma, el joven de 25 años, con similar afectación, está estable y su pronóstico es igualmente grave.

Los tres brigadistas se vieron envueltos el pasado martes 12 por las llamas en el incendio de Oímbra cuando trabajaban para su extinción. Fueron rescatados por sus compañeros y trasladados de urgencia al Chuac, donde está la Unidad de Quemados de referencia para toda Galicia. El fuego, por el que ya fue detenido un hombre de 46 años acusado de imprudencia grave, se inició al parecer cuando realizaba desbroces con un tractor pese a la alerta extrema vigente.