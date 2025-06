El detenido por apuñalar a una mujer en A Coruña avisó de la muerte a un familiar, que dio el aviso al 112

Marcos Miguez

Efectivos de la Policía Nacional acudiron de urgencia esta mañana a la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña. El motivo: un presunto crimen de violencia machista cuyas circunstancias se siguen investigando. «Activamos o protocolo VioGén por un posible caso de violencia machista, pero aínda estamos investigando as causas da morte e a relación da vítima e o detido», anticipaban desde la Policía Nacional.

El presunto autor del crimen fue detenido en el mismo domicilio en el que estaba la víctima, un primer piso de este barrio popular de A Coruña. A medida que avanzaba la mañana, la hipótesis del homicidio vinculado a la violencia machista se fue confirmando. Según la agencia Efe, fuentes de la investigación trasladaron que la mujer había denunciado con anterioridad al presunto agresor y que ella figuraba en el programa VioGén, el sistema de protección integral de las víctimas de violencia de género.

1/3 Trabajadores de una funerario se llevan el cuerpo de la víctima del presunto crimen machista de A Coruña. Marcos Míguez 2/3 Marcos Míguez 3/3 Marcos Míguez Un hombre detenido en A Coruña por la muerte de una mujer en su piso Marcos Míguez

Conmoción en un barrio obrero

El detenido tiene 61 años y la víctima, 49. Por el momento, no se puede confirmar que fueran actualmente pareja. «Creemos que vivían juntos. Llegaron hace como un año y vivían en el primero de alquiler», precisan unos vecinos del edificio.

El inmueble en el que residía la víctima es una pequeña construcción de tres alturas más un bajo perteneciente a miembros de una misma familia. «El piso en el que vivía ella es de un hermano nuestro que lo heredó y lo alquila. No conocíamos mucho a sus inquilinos, más allá de saludarlos», remarcaba una de las propietarias.

Con el susto todavía en el cuerpo, otra de las residentes, una mujer de unos 80 años que vive justo encima del piso en el que sucedió todo, contaba cómo había conocido este suceso. «No escuché nada en la planta de abajo, me despertó la policía, estoy todavía muy, muy nerviosa», respondía desde la ventana. Otra familiar, que vive en el rellano del piso donde se produjeron los hechos, narró lo mismo. También la despertaron los agentes.

Al parecer, fue el supuesto asesino quien avisó a un familiar de que había agredido a la víctima con un arma blanca. Este familiar alertó al 112 a las 06.59 horas de lo ocurrido, tras lo que acudieron al lugar Urxencias Sanitarias y la Policía Nacional. El personal sanitario no pudo hacer nada por la vida de la víctima y los agentes nacionales detuvieron de inmediato al hombre. El cadáver de la mujer fue retirado por la mañana para la autopsia mientras agentes de la Policía Nacional recogieron pruebas. Al mediodía terminaron con la inspección ocular y precintaron el piso.

Fuera, en la calle, los vecinos de este barrio acudían a cuentagotas para comprobar si la víctima era conocida, conmocionados por la ejecución de un hecho así en su vecindario.

Concentración en María Pita

«Todo o meu apoio e agarimo para a familia da vítima. O machismo mata. Erradicalo é unha responsabilidade colectiva», indicó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a través de una publicación en la red social X. Un primer pronunciamiento al que siguió otro comunicado de la regidora: «Quero expresar a miña profunda dor por este asasinato machista ocorrido na Coruña. O machismo é unha lacra que temos que erradicar entre todos os demócratas, porque unha sociedade non pode avanzar se non se fundamenta na igualdade. Comportamentos como este non deberían ter cabida na nosa sociedade. Quero trasladar á súa familia o meu pésame, e convocar á cidadanía este luns pola tarde, ás 20.00 horas, na praza de María Pita, a unha concentración en repulsa por este terrible suceso», anuncia la política del PSOE.

Como alcaldesa, quero expresar a miña máis profunda consternación e a miña firme condena ante o crime machista na Coruña.



Todo o meu apoio e agarimo para a familia da vítima.



O machismo mata. Erradicalo é unha responsabilidade colectiva. — Inés Rey (@inesreygarcia) June 15, 2025

Además de la regidora coruñesa, el PP de A Coruña también ha expresado su rechazo al crimen a través de sus redes sociales. «Nuestra firme condena y nuestro total rechazo ante el presunto asesinato por violencia machista ocurrido esta madrugada en nuestra ciudad y todo el apoyo a la familia de la víctima», publicaron en su cuenta de X.

Nuestra firme condena y nuestro total rechazo ante el presunto asesinato por violencia machista ocurrido esta madrugada en nuestra ciudad y todo el apoyo a la familia de la víctima.#Niunamás https://t.co/BXccjT78sk pic.twitter.com/7OEy7EE16a — PP A Coruña (@PPCoruna) June 15, 2025

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X, que recaba datos «por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de A Coruña», en referencia a este caso. De confirmarse que es un crimen de violencia machista, sería el primero en lo que va del 2025 en A Coruña. En la serie histórica, sería el crimen 1.308 desde el 2003, y el 14 de este año, además del 74 en Galicia, el segundo de este 2025. En la provincia de A Coruña, sería el primero del año en curso y el 26 en la serie histórica, pendiente del dictamen de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.