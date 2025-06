Las víctimas mortales de la violencia machista en Galicia: un caso confirmado y dos pendientes de ser declarados

Imagen de archivo de un Centro de Información a la mujer (CIM) en A Coruña. CESAR QUIAN

El apuñalamiento de una mujer en la mañana de este domingo en A Coruña ha motivado que la Policía Nacional active el protocolo de violencia machista mientras se investiga la relación de la víctima con el presunto asesino, que fue detenido en el domicilio en el que ocurrió el suceso, situado en el barrio de la Sagrada Familia. No obstante, parece que la mujer lo había denunciado y figuraba en el sistema VioGén. De confirmarse que este hombre sea pareja o expareja de la víctima, el caso pasaría a ser declarado como crimen de violencia machista.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado su «más profunda consternación» y su «firme condena» ante este suceso. En un mensaje en su perfil oficial de la red social X, Rey ha mandado su apoyo y cariño para la familia de la víctima. «El machismo mata. Erradicarlo es una responsabilidad colectiva», ha remarcado.

Como alcaldesa, quero expresar a miña máis profunda consternación e a miña firme condena ante o crime machista na Coruña.



Todo o meu apoio e agarimo para a familia da vítima.



O machismo mata. Erradicalo é unha responsabilidade colectiva. — Inés Rey (@inesreygarcia) June 15, 2025

El de este domingo no es el único caso que está a la espera de ser o no declarado como tal. La aparición de los cuerpos calcinados de una pareja de Moraña en Campo Lameiro (Pontevedra) el pasado 31 de mayo también está siendo investigado, con el fin de esclarecer si Ramón García Souto, un maltratador con dos condenas a sus espaldas, mató a Marisol Costa Pereira, con la que seguía conviviendo a pesar de tener una orden de alejamiento en vigor que le prohibía comunicarse o acercarse a 200 metros de ella. En este caso, los investigadores manejan una doble vía de investigación: la de la violencia machista y la del suicidio. De confirmarse la primera, esta mujer podría ser la tercera víctima mortal que se ha cobrado la violencia machista en lo que va de año en Galicia.

Por el momento, el único caso confirmado como violencia machista en Galicia fue el acaecido en el concello ourensano de O Bolo el pasado 6 de abril, cuando Manuel, un hombre de 72 años, mató a su mujer, Josefa, de 76, en la parroquia de As Ermidas. Los dos habían comido en casa y ella se fue después a la de una hermana para ver un rato la televisión. Al regresar, se desencadenó una discusión en el transcurso de la cual su marido cogió un cuchillo y se lo clavó. Fue el presunto agresor quien llamó a los servicios de emergencia, que intentaron reanimar a la mujer sin éxito.

Otros dos casos sacudieron Galicia en este 2025, aunque afortunadamente las víctimas lograron sobrevivir. Una es la mujer que fue tiroteada por su exmarido en Verín el pasado 25 de mayo, recibiendo dos impactos de bala que le provocaron heridas graves, y la otra es la que resultó acuchillada antes de precipitarse al vacío desde un cuarto piso en O Barco cinco días antes, desnuda de cintura para abajo y con marcas en tobillos y muñecas.

Las estadísticas del Ministerio de Igualdad

El último resumen estadístico de la delegación del Ministerio de Igualdad fecha del 9 de junio del 2025. Tal y como precisa el propio documento, en ese momento no existía ningún caso pendiente de investigación. Ni siquiera figura aún el de Campo Lameiro, que se entiende que todavía no estaba en vías de ser declarado o no como de violencia machista. Por tanto, en este informe Galicia registra la única víctima mortal confirmada hasta la fecha.

El mayor número de asesinatos en lo que va de año, en concreto un 38,5 %, fueron a mujeres de entre 31 y 40 años, seguidas del grupo de edad de 41 a 50 años (30,8 %) y de 71 a 84 años (23,1 %). De las 13 víctimas de violencia machista reconocidas hasta esa fecha, 7 eran españolas y 5 de otros países. Todas ellas convivían con su agresor, 10 de ellas siendo pareja y otras 3 como expareja o pareja en fase de ruptura. Tan solo 2 de las 13 habían presentado denuncias previas.

En el 2024, cinco mujeres fueron asesinadas en Galicia por sus parejas o exparejas, una cifra que dejó a la comunidad como la segunda con mayor tasa de víctimas por cada millón de mujeres mayores de 15 años, con 4, solo por debajo de La Rioja, donde esa tasa fue de 7,06, mientras que la media de toda España se situó en 2,23. El dato gallego contrasta con lo ocurrido en España, ya que la cifra de mujeres que perecieron en el 2024 como consecuencia de la violencia machista, 48, fue la más baja desde que comenzaron a contabilizarse estos datos en el 2003.