La Sociedad Cultural Tempo Novo celebró su 47º Aniversario. Y lo hizo a lo grande, en un acto celebrado el pasado 15 de febrero, homenajeó a Manuel Bermúdez Blanco (Chao) y a Paulino Cruz Rey (Lino). Ambos fundadores del Centro Cultural de Elviña y Castro.

Un legado de compromiso cultural

Tempo Novo nació de la voluntad de la vecindad de Elviña y Castro por impulsar un espacio dedicado a la cultura en un momento en el que los centros culturales eran escasos en las zonas más alejados de A Coruña. La fundación de esta sociedad marcó un antes y un después para ambas parroquias, consolidándose como un punto de encuentro para la expresión artística y la participación ciudadana.

El esfuerzo y dedicación de muchas personas fueron fundamentales para lograr que Tempo Novo llevara a cabo la construcción del local social en Elviña en la década de los 80. Este espacio se convirtió en un verdadero epicentro de actividades culturales, acercando el arte, la música y la literatura a un territorio que, hasta entonces, carecía de infraestructuras adecuadas para la promoción cultural.

Homenaje a dos figuras clave

Como parte de la conmemoración de este aniversario, la Sociedad Cultural Tempo Novo rindió homenaje a dos figuras fundamentales en su historia: Manuel Bermúdez Blanco, conocido como Chao, y Paulino Cruz Rey, conocido como Lino. Ambos fueron nombrados socios de honor en reconocimiento a su enorme contribución al proyecto cultural y a la dinamización de Elviña y Castro.

Chao y Lino formaron parte de las primeras directivas de Tempo Novo, bajo la dirección de Emilio Jaspe Deza. Chao desempeñó el cargo de vicepresidente durante trece años, mientras que Lino fue tesorero durante casi nueve años y presidente durante tres. Su incansable labor permitió que el proyecto se consolidara y se hiciera realidad la construcción del local social, que con los años se convirtió en un auténtico referente cultural para las parroquias de Elviña y Castro.

Manuel Bremúdez Blanco (Chao), en sus tiempos de juventud realizó películas de cine muy conocidas como “Fendetestas del Bosque Animado”,”O Cadaleito” basada en un relato de Ánxel Fole en la que trabajó la actriz Queta Ariel, madre de Quique Sanfrancisco. En la foto de abajo, aparece Chao en medio de Carlos y el director de cine Enrique Rodríguez Baxeiras, el cual tuvo de ayudante de cámara a Fernando Trueba en la película Fendetestas.

Carlos junto a Chao, y el director de cine Enrique Rodríguez compañeros inigualables

Gracias al trabajo de Chao y Lino, las aldeas que antes carecían de espacios culturales ahora cuentan con una Casa de la Cultura donde se programan eventos de todo tipo: teatro, música en vivo, conferencias y exposiciones de arte. Además, su gestión permitió la creación de una biblioteca, que sigue siendo un recurso esencial para la vecindad, promoviendo la lectura y el acceso al conocimiento.

Una celebración de la historia y el futuro

Este 47º aniversario no solo sirvió para rememorar la trayectoria de la entidad, sino también para proyectar su futuro. La historia de Tempo Novo es un claro ejemplo de cómo la iniciativa vecinal puede transformar y enriquecer la vida cultural de una comunidad, garantizando que el acceso a la cultura sea un derecho para todos.

La celebración de este hito reafirma el compromiso de la sociedad con la promoción cultural y con el desarrollo de nuevas iniciativas que sigan fortaleciendo la identidad y el bienestar de Elviña y Castro.

Poema do tempo novo, para Chao da mellor madeira da humanidade, e para Lino bo e xeneroso.

Na croa do Castro, vese un ceo de estrelas orfas, as que máis aluman.

Na croa do Castro, algunha noite cansa de xirar, pousa a esfera do mundo para tomar alento.

Na croa do Castro, nace un sendeiro de bágoas e de risos por onde vén o tempo, o noso tempo, o tempo verdadeiro, o tempo que se dá, que non ten dono, o tempo que levedan pan, en danza, encanto ceibe, para termar das trabes, para afastar o abismo.

Mirade as mans do tempo, son as mans da memoria, as mans de lavandeira, mans que lavaron a fame, mans que limparon o medo, mans que escorreron tristura.

Puxeron a clareo as primeiras palabras, mirade como estintilan as primeiras palabras cun fío de leite na alborada das nais...

Somos o que lembramos, somos o que soñamos, na terra do tempo novo non hai imperios, morren todos no entroido en mans dos rexumeiros, de indómitos choqueiros e bravas capitanas co peso do mundo na rodela.

Agora, agora é o noso tempo a nosa quenda, o tempo novo que ven da croa das estrelas orfas, polo sendeiro das bágoas e dos risos onde latexa o corazón incesante da esperanza.

Manolo Rivas