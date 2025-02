OFRECIDO POR BRITISH ROYAL SCHOOL

Durante el mes de febrero y hasta finales de marzo, El Colegio British School, lleva a cabo como cada año Jornadas de Puertas Abiertas en su centro. De esta forma las familias pueden visitar las instalaciones e informarse del exitoso programa educativo que se imparte a los alumnos. El Colegio es el primer centro educativo en A Coruña que formó parte de la prestigiosa Lista Nabss (National Association of British School in Spain), que reúne a los mejores colegios británicos de España y marca de manera objetiva su alto nivel, y que fue fundada en 1978 e integrada actualmente por 70 colegios en los que se educan a más de 30.000 alumnos. La asociación que vela por la excelencia de la educación británica en España consideró que el British Royal School cumple los requisitos a nivel pedagógico, además de por sus impresionantes instalaciones. El British Royal School, además de la autorización del Gobierno Británico , también cuenta con la del Gobierno de España y la Xunta, garantizando no solo una educación moderna y de vanguardia totalmente bilingüe, sino asegurando que la enseñanza es perfectamente homologable en España.

El inglés es la lengua vehicular del centro, por lo que la inversión lingüística en inglés es total desde el principio. Además los alumnos podrán elegir otros idiomas como francés, alemán o chino.

Iago y Anya aprendiendo cálculo matemático y disfrutando en una de las aulas del colegio.

Un proyecto educativo de vanguardia

Los alumnos del British Royal School se encuentran preparando el trimestre con mucha ilusión. Los profesores han diseñado actividades nuevas, ya que el dinamismo y el cambio son claves en este proyecto. En esa enseñanza, que se imparte en proyectos resaltando la importancia de la participación, se pone un especial hincapié en la oratoria. Por eso el colegio tiene una zona con un atril para que todos los alumnos puedan exponer sus trabajos e ideas. También se fomenta que haya debates sobre temas importantes, para que todos los estudiantes den su opinión en temas de ciencia, historia y de la vida en general. «Es muy importante que tengan fluidez para poder hablar en público y que pierdan el miedo escénico», señala la directora del centro Paula Gundín.

Paula Gundín y Julia felices en una de las aulas. Los niñ@s entregaron flores a la directora y a sus profesoras.

Se trata de otro aspecto de esta enseñanza de máxima excelencia, que busca dotar a los alumnos de competencias que serán clave en su futuro. En ese aspecto también se incluyen numerosas salidas programadas que varían según el curso y los temas en los que estén trabajando. «Creemos firmemente que los niños aprenden cuando se sienten felices, seguros y valorados. Y es nuestro trabajo como docentes inspirar y despertar esa pasión por aprender», dice la directora.

Alimentación equilibrada y fruta fresca antes de ir al recreo

En el British Royal School se atiende de manera esmerada lo que comen sus alumnos. Solo se usan productos frescos. En la moderna cocina en la que se elaboran los menús se pelan patatas todos los días y se usan vegetales recién cogidos. Los huevos provienen de gallinas felices que se crían sueltas. Un nutricionista elabora diariamente los platos. Son muy equilibrados y se apuesta por productos ¡frescos. «Le damos mucha importancia a que los alumnos coman bien y sano», señala Paula Gundín. Por ese motivo antes de salir al recreo «todos los niños y niñas toman un plato de fruta recién cortada, que varía cada día». Los padres y madres están encantados.

A la una empieza a funcionar el comedor con los dos platos diseñados por la nutricionista y perfectamente equilibrados y un postre. A las 16.30 horas se les da merienda antes de irse. El colegio cuenta con grandes comedores desde los cuales se ve la ciudad y el mar.

El British Royal School abre de 9.00 a 17.00 horas. Cuenta, además, con un servicio de madrugadores desde las 7.30 horas.

Carla, durante las clases de natación, en la piscina climatizada.

Instalaciones de ensueño y un sinfín de actividades

Difícilmente se puede encontrar un lugar mejor que el British Royal School en cuanto a instalaciones. Ubicado en la Zapateira, incluye canchas de baloncesto, campo de fútbol, patio cubierto y piscina climatizada olímpica. En el proyecto británico es imprescindible que los niños vayan a la piscina y aprendan a nadar. Además existe una zona específica para teatro y poesía, junto otra con piano. Mención aparte, se merece la sala de lectura y biblioteca, dotada de ordenadores e ipads. El centro cuenta, además, con un gran laboratorio, mesas y sillas, grifos de agua en las mesas.

Las instalaciones deportivas del Colegio son impresionantes y nuevas.

En el British Royal School se incluye un sinfín de actividades. Desde robótica a programación, pasando por yoga, música, pintura, teatro y baile. Y, por supuesto, un amplio elenco de actividades físico-deportivas que incluyen el fútbol, baloncesto o tenis.