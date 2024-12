OFRECIDO POR COLEGIO BRITISH ROYAL SCHOOL

Estos días de fiesta continúa en Os Pequerrechos. La cadena de escuelas infantiles está celebrando por todo lo alto la Navidad siendo estas unas fiestas muy señaladas para las profesoras y la dirección. El resultado está siendo sensacional, con el reparto de cientos de paquetes de Navidad y cestas a las familias y el personal de los centros. Llevan así dos semanas. Se trata del modo de agradecer la confianza y apoyo durante todos estos años.

Como es tradición en Os Pequerrechos, Papa Noel visitó las escuelas con un montón de regalos, que esta vez se extendieron a las familias. «Están súper contentas por todo y muy agradecidas por los regalos. Hemos recibido montones de correos electrónicos agradeciendo el detalle del paquete navideño y también un montón de muestras de cariño», señala Paula Gundín, directora de esta cadena de escuelas infantiles cuya andadura empezó en 1998 en el barrio coruñés de Matogrande.

En estas fechas Papá Noel recorre las escuelas y el Colegio British Royal School, repartiendo regalos y felicidad

«En cada escuela que iba estos días los padres y madres me decían que estaban encantados con las profesoras. Que son las más cariñosas y las más buenas. También, que están encantados con las actividades que se hacen en las escuelas. E, igualmente, con el horario y lo contentos que están los niños y niñas. Una mamá me decía, por ejemplo: "Yo vengo a buscar a mi hija y no quiere venir conmigo, prefiere quedarse en la escuela". La verdad es que están todos entusiasmados».

Las profesoras entregaron en la Asociación Renacer, del Dr. Pernas, cientos de juguetes para familias necesitadas

De este modo, se cierra un año muy especial en Os Pequerrechos, que consolida más de un cuarto de siglo de vida un proyecto basado muy especialmente en la calidad de las personas. «Parece que fue ayer y ya hace 26 años que empezamos con todo esto. Estamos muy contentos con lo logrado, especialmente por el equipo humano que formamos. Somos un equipazo», decía la directora recientemente. Ese equipo es el que ha cuidado y educado a miles y miles de niños y que ha puesto en práctica aquella idea surgida a finales de los noventa de cambiar el concepto tradicional de guardería. Y así fue, gracias a su método exclusivo y de éxito contrastado.

Éxito total de la gran cena con el personal y amigos de las escuelas en el Hotel Finisterre

Además de todos los regalos entregados a lo largo de estas dos semanas, la semana pasada tuvo lugar una gran cena solidaria de Os Pequerrechos en el Hotel Finisterre de A Coruña. Allí acudieron más de 200 personas en un ambiente excepcional donde se regalaron un montón de cestas de Navidad para los amigos y personal del centro.

En la escuela de Ciudad Jardín, los niños se fueron encantados con los regalos

Hubo cóctel de bienvenida, música en directo, sorteos y un gran baile final que se prolongó hasta la madrugada. «Estamos muy felices y nos encanta cada año con nuestro personal y nuestros amigos », dice Paula Gundín que, además, en la línea habitual de las escuelas, le dio un fin benéfico a la velada con una donación a la Asociación Renacer del Doctor Pernas Cocina Económica de A Coruña.

En la nueva escuela de los Rosales, se hizo una gran fiesta con Santa Claus y se repartieron cientos de regalos

Un total de 22 centros con horarios flexibles

A lo largo de estos años el crecimiento de Os Pequerrechos ha sido espectacular, En la actualidad cuenta con centros en A Coruña (Cuatro Caminos, ronda de Nelle, ronda de Outeiro, Ciudad Jardín, Los Rosales, Juan Flórez, Pajaritas, Mesoiro, Universidade da Coruña, Matogrande, A Zapateira 1 y A Zapateira 2), Culleredo (A Corveira-O Portazgo), Bergondo, Cambre-El Temple, Santiago (Área Central, CHUS), y Madrid.

En todas las escuelas existen amplios horarios (de 7.00 u 8.00 a 20.30 horas) que permite que los padres dispongan e la flexibilidad suficiente como para conciliar la vida laboral con la familiar. Junto a ello, los centros disponen de servicio de comedor con comida elaborada a diario.