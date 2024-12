Corte total de trenes entre A Coruña y Santiago: «Habrá que madrugar más»

Imagen de las obras en la estación de A Coruña ANGEL MANSO

La suspensión de la circulación ferroviaria en A Coruña comenzó ayer por la noche de forma parcial, afectando tan solo a los tres últimos trenes que conectaban la capital gallega con la ciudad herculina. Sin embargo, desde hoy y hasta el vienes, el corte en la terminal será total. Es decir, no habrá trenes de llegada o salida desde A Coruña. El objetivo es que los técnicos del ADIF puedan efectuar los trabajos y pruebas necesarios para poner en servicio la configuración de vías de la estación provisional, que deberá estar operativa el próximo sábado, mientras se remodela la antigua de San Cristóbal hasta el 2026. El tránsito se retomará el sábado, aunque solo con cierta normalidad, ya que tampoco podrán circular los tres primeros trenes de la mañana.

Para que la afectación de este parón sea la mínima posible, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, muy parecido al que ha hizo el pasado mes de septiembre por otra suspensión de los servicios de dos días. En esta ocasión, fletará 508 buses y más de un centenar de taxis, solo para casos concretos, con el fin de dar una alternativa a los pasajeros. Sin embargo, no todos los usuarios están contentos con la solución adoptada, ya que los tiempos de los autobuses no se ajustan a los de los trenes, por lo tanto habrá dificultades para realizar transbordos y, además, los billetes están agotados para algunos trayectos desde hace tiempo.

Dos semanas sin volver a casa

Rosalía Beiras vive en A Coruña y estudia Farmacia en la USC. Aunque durante la semana se queda en un piso en Santiago, todos los lunes y viernes coge el tren para desplazarse entre las dos ciudades. Por lo que pueda pasar, ante los cortes ferroviarios previstos ha decidido que el próximo fin de semana no regresará a casa y se quedará a dormir en la ciudad compostelana. «Seguramente estaré dos semanas seguidas allá. Me voy a quedar en Santiago para evitar el lío de los buses», explica. De todas formas, su mayor inquietud es qué pasará a partir de año nuevo, cuando se expire el plazo de vigencia de los abonos gratuitos: «Estoy más preocupada por eso porque me ahorro unos 120 euros por cuatrimestre».

Olivier Fernández, que se desplaza desde A Coruña a Padrón todos los días para trabajar, comenta que este martes probará el autobús alternativo que ha puesto Renfe a disposición de los usuarios. «Vengo en moto, la dejo aparcada aquí junto a la estación y normalmente cojo el tren. Voy a probar a ver qué tal funciona el autobús. Si no, buscaré una alternativa», explica. Él es autónomo y trabaja en una clínica como protésico dental, con horario partido: de 10.30 a 19.30. Sabe que sus viajes no son los de hora punta, por lo que es probable que no se encuentre el follón de primera hora de la mañana. «De todas formas, voy a venir con tiempo por si surge algún imprevisto». De hecho, eso es, precisamente, lo que recomiendan desde Renfe, ya que el acceso de los pasajeros es más lento que en los trenes y los equipajes hay que dejarlos en los maleteros de los autobuses antes de subir.

Vehículo compartido

Para evitarse problemas, el estudiante Gabriel Piñeiro tiene previsto llegar desde Santiago a A Coruña en vehículo particular. «Tengo un amigo que tiene coche. Vamos a venir varios juntos y así también repartimos gastos». Aunque es de Ribeira, el transporte hasta Santiago lo tiene asegurado, pero desde la capital gallega hasta A Coruña «no pude conseguir billete para ninguno de los días de esta semana».

Por su parte, Yolanda T. también se ha visto obligada a echar mano de su propio vehículo. «Económicamente no me sale a cuenta, porque los que tenemos el bono podemos viajar gratis en tren pero, bueno, solo será hasta el viernes». Se desplaza a diario desde Santiago a A Coruña para trabajar. Y estos días deberá «madrugar un poco más, ya que al venir en coche siempre tardas un poco más». Añade que tiene que contar con algún imprevisto en carretera, como atascos al entrar en A Coruña o el tiempo que debe invertir para encontrar aparcamiento en la zona centro, donde tiene su puesto de trabajo. Ser previsor es, precisamente, lo que recomiendan desde Renfe.