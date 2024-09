El fin de semana sin trenes entre A Coruña y Santiago se resuelve sin apenas incidencias

Uno de los pasajeros accediendo esta tarde a los buses que habilitó Renfe. César Quian

A partir de mañana vuelve a haber trenes entre A Coruña y Santiago. Después de un fin de semana intenso por el cierre temporal de la estación de San Cristóbal, en plena ejecución del proyecto de intermodal, regresa a la actividad a los andenes.

El periplo, inevitable por la ejecución de las obras de mejora de las instalaciones, comenzó el viernes por la noche. Desde ese momento, y hasta esta mañana a primera hora, los servicios entre estaciones del norte se han cubierto con la flota de buses que desplegó Renfe (unos 39 vehículos en total).

Aunque es cierto que el aviso del cierre fue publicado días antes, también lo es que a muchas personas les pilló de sorpresa el tener que montarse en un bus cuando habían adquirido un billete de tren. Las horas de llegada, en teoría, se mantenían. Para ello, se adelantaron las de salida de las conexiones. El flujo ha sido constante y aparatoso, pero también lo ha sido la dotación logística de la operación.

El sábado fueron los turistas que venían de fuera de Galicia los que se mostraban más desconcertados. Pero la jornada se saldó sin grandes percances.

Este domingo el reto principal llegaba por la tarde. Cientos de jóvenes y estudiantes universitarios volvieron a la ciudad después de haber pasado el fin de semana en sus ciudades de origen. Y a la inversa, estudiantes en Vigo o Santiago pero con familia residente en A Coruña, que hacían el trayecto contrario. Durante toda la tarde se estuvieron sucediendo las caras jóvenes cargadas con mochilas o con pequeñas maletas.

Acorde a esta circunstancia, que ya se anticipaba, fue el empleo de recursos. En los momentos de más tránsito, hacia las siete de la tarde horas, llegó a haber cerca de una decena de autobuses en el lateral de la estación de tren de San Cristóbal, además de casi una veintena de personal de seguridad e información.

«Yo vuelvo para las clases de la universidad después de haber pasado el fin de semana en Salamanca con mi familia. Sí he tardado un poco más en llegar, pero ya estaba enterado del cierre», contaba esta tarde Jorge, uno de los estudiantes que bajan de un autobús de Santiago. «Al final es entendible, si están de obras no hay otra. No pasa nada», añadía otro joven que volvía a Ferrol, él para trabajar.

«Yo me enteré del cierre porque me lo contó un amigo. Sí te avisan si sacas el billete, pero si tienes el bono, como yo, no te dicen nada», se lamentaba Laura, otra de las chicas que espera la llegada de su autobús a Santiago. Su destino final era Ourense.

Ahora, punto y final. Retornan los trenes.