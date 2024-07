Rueda se muestra «orgulloso» del PP por la decisión tomada frente a Vox sobre la inmigración

Cabalar | EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, indicó este viernes en A Coruña que se siente «realmente orgulloso de la actitud que están adoptando mis compañeros presidentes autonómicos en toda España», tras el anuncio de que Vox abandona los ejecutivos en donde estaban coaligados.

«Se ha planteado una especie de ultimátum donde se les ha querido someter a tener que tomar una decisión forzada y han tenido claro que por encima de todo están los principios del gobierno, los principios democráticos y la solidaridad», estimó el presidente gallego.

Sin embargo, Rueda también aprovechó para cargar contra el Gobierno central y aseguró que «si queremos hacer una política migratoria seria no se puede hacer como se está haciendo, esperar a tener un número enorme de emigrantes, de menores no acompañados para intentar simplemente que las comunidades autónomas se hagan cargo y pensar que con eso se soluciona un problema que, evidentemente, tenemos». «Esto hay que planificarlo de otra manera, el Gobierno de España no puede funcionar con parches». «Una vez que se plantea esta situación lo que hay que hacer es atender este momento, ser solidarios y no negarse a algo que estamos obligados a aceptar por muchísimas razones», dijo.

También puntualizó que «aceptar a menores no acompañados, como acaba de hacer Galicia, no supone solo que vengan aquí, sino que vengan y que a partir de aquí tengan una trayectoria vital y se les pueda tratar como seres humanos y generando un futuro».

«Si se dice que no puede ser y se amenaza con romper gobiernos me alegro mucho que todos mis compañeros hayan estado a la altura», dijo respecto a la posición que tomó el partido de Abascal.

«Lamento muchísimo el ejemplo que han dado algunas comunidades autónomas insolidarias, y socias del Gobierno central, y que el Gobierno central no tenga nada que decir y que todo el problema está en la actitud de las comunidades autónomas gobernadas por el PP», dijo Rueda respecto a la actitud de la comunidad catalana.

Preguntado por los cambios en la ley de extranjería explicó, en una intervención en gallego, su oposición «as maneiras conforme as cales quere facer todo isto o Goberno central». «Nos recibimos a proposta de modificación a poucas horas da conferencia sectorial, non creo que a escribiran as poucas horas, e isto é outro síntoma máis de como se están a facer as cousas, por aluvión, no último momento e intentando traspasar problemas», acusó. «As circunstancias deberían facer reflexionar, se se quere chegar a un acordo iso implica ter unha política en materia de inmigración, facer as cousas planificadamente e facer chamadas as comunidades autónomas, porque demostramos que excepto as que me acabo de referir, comportámonos con solidariedade, responsabilidade e vocación de goberno e de solucionar problemas», apostilló Rueda.

Pidió que se escuche a las comunidades autónomas para lograr una modificación que sea duradera y útil. «Propola no último momento, como un trágala, e poñernos entre a espada e a parede ante a opinión pública non funciona ben», consideró.

Rueda tildó de «curioso» que Vox tome estas decisiones tras las elecciones europeas ya que el acogimiento de menores no acompañados ya se planteó el año pasado y «en ese momento xa estaba cogobernando e non dixo nada, agora isto ven por outros cálculos».

«As decisións agora corresponden a cada gGoberno autonómico, no seu momento conformáronse estos gobernos, creo que de xeito lexítimo e creo que estaba habendo unha xestión moi razoable, pero ao xurdir todo isto alégrome da decisión do meu partido e o que teña que pasar a partir de agora correspóndelles a eles dicilo», indicó.