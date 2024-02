«Tuve que salir de clase corriendo para coger el tren de las 12.45 horas de A Coruña a Pontevedra porque cancelaron el que cojo habitualmente»

Ambiente normal en la estación de tren de A Coruña este viernes de huelga de Renfe c. d.

Ambiente tranquilo en la mañana de este viernes en la estación de tren de A Coruña. La huelga de Renfe no supuso incidencias, a mayores de los trenes cancelados que fueron anunciados previamente por la compañía. Así lo indica Lucas García de la Asociación Perder O Tren. «Es un día normal en el tránsito, más allá de los que se han quitado por la convocatoria. Han llegado y salido con el retraso habitual, de tres o cuatro minutos. Hay menos usuarios, no sabemos si porque empieza Carnaval o por la huelga, pero no se nos están reportando incidencias», apuntó.

Entre los viajeros que esperaban para subirse a un tren en San Cristóbal, muchos no se habían enterado de la protesta. «No sabía nada, cogí el tren este jueves y no me enteré de la huelga», expuso una señora. No muy lejos de ella, una chica sí relató que tuvo que reorganizar su jornada debido a la cancelación de varios trenes. «Suelo irme a Pontevedra en el de las seis de la tarde, pero como ese no va a salir, me tengo que ir ya en el de las 12.45 horas porque en los otros ya no había sitio», expuso Iria. Para lograr subirse a ese transporte, la chica, estudiante de Diseño Gráfico en A Coruña, tuvo que apurar. «Tuve un examen a primera hora y me tuve que ir corriendo de la universidad», añadió. En total, esta viernes son diez los trenes que conectan A Coruña y Vigo cancelados.

La convocatoria afectó además a viajeros con destino Madrid. Fue el caso de Gabby Colombo, que en la red social X (antiguo Twitter), explicó que le suspendieron el trayecto entre la ciudad herculina y Ourense, pero no el que continuaba desde esa urbe a Madrid. «No me lo cambian por otro ni me ponen un bus a Ourense. Entiendo el derecho a la huelga, pero los usuarios no tenemos la culpa», escribió la afectada.