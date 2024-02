Acaba en el calabozo por tumbarse en la calle para parar unas obras que le molestaban en A Coruña

Elisa Vecina en la calle Ramón y Cajal, donde están realizando obras de renovación del firme en horario nocturno Eduardo Pérez

Elisa Vecino Álvarez se iba a acostar cuando un ruido la sorprendió. «Eran las doce menos cuarto de la noche. Me iba a meter en cama y, de repente, empieza temblar todo. Bajé a mirar qué pasaba y veo un despliegue brutal: camiones, una taladradora, el pavimento levantado, varios obreros...», relata esta vecina de A Coruña. Se vistió a toda prisa para comprobar qué ocurría. «Bajé a la calle y pregunté a los trabajadores qué pasaba. Me dijeron que iban a estar hasta las siete de la mañana», recuerda.

Para cerciorarse, llamó a la Policía Local. «Les pregunté si eso estaba permitido y me dijeron que sí, que la obra tenía permiso, que estaba todo bien, y que los trabajos iban a continuar el resto de la semana en ese mismo horario, ya que no era posible realizarlos durante el día debido al tráfico», relata.

Ante la explicación policial, lejos de calmarse, Elisa se enfadó más: «Nadie piensa en los vecinos ni en nuestro derecho al descanso, que se supone que está amparado por la normativa de protección contra la contaminación acústica. Se tiene más en cuenta a los coches para no parar la circulación durante unas horas que a la gente», dice la mujer, que reside en la zona de Cuatro Caminos. «Vivo en un tercero, pero mi habitación da a la calle y por eso escuché el ruido».

Detenida hasta mediodía

El malestar de Elisa fue en aumento hasta el punto de que intentó parar las obras. «Cuando me dijeron que las obras estaban permitidas y que los vecinos estamos a merced de lo que decida un técnico de urbanismo, me puse flamenca. Estamos desasistidos. Si fuese en fin de semana, aún bueno. Entonces, me tumbé al lado del martillo neumático, los obreros me dijeron que me levantase, y ante mi negativa, llamaron a la Policía Local. Yo también los llamé. Vinieron tres coches patrulla con seis agentes y me levantaron del suelo», expone la mujer, que fue detenida. «Pasé la noche en el calabozo. No me resistí, pero tampoco facilité que me levantaran. Por eso, en el atestado pone que se me imputa un delito de resistencia y atentado contra la autoridad y ahora tengo que esperar al juicio», expresa.

Una vez esposada y en el coche patrulla, los agentes le preguntaron si quería ir al médico. «Me llevaron a urgencias, pero en ese momento no me dolía nada. Luego, al intentar dormir en el calabozo, empecé a tener un dolor en las costillas del lado derecho y a las cuatro de la mañana volvimos a ir al médico. Me dijeron que tenían que hacerme una placa, por lo que debía ir al Chuac, pero que iba a estar unas siete horas esperando, por lo que al final estaría más tiempo detenida. Entonces, decidí no ir y fui ayer tras salir del calabozo a mi centro médico».

Dice entender el trabajo de los agentes y su queja es contra la decisión del Ayuntamiento por acometer las labores a esas horas. Para ella, el problema no es solo de ruido, sino la falta de información. «Nadie nos avisó. Lo único que había en la calle eran unos conos de prohibido aparcar. No se publicó un bando municipal ni se nos dijo nada. Si me dicen: “Mira, vamos a hacer ruido todos estos días durante la noche, búscate la vida”, me cojo un hotel o me voy a dormir a casa de una amiga, pero no puedo pasar la noche sin pegar ojo. Madrugo mucho porque cojo un tren a las seis y media de la mañana para irme a trabajar».

Desde el Ayuntamiento de A Coruña explican que se trata de obras de renovación del firme que no se pueden hacer por el día para no interrumpir la circulación. Los trabajos continuarán en esa zona por tramos, hasta el próximo día 9.