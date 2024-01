Medio millar de procuradores y abogados del turno de oficio se manifiestan en A Coruña: «Nos cuesta dinero trabajar»

Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN Protesta de procuradores y abogados del turno de oficio en A Coruña CESAR QUIAN

Lemas como «No somos esclavos, somos procuradores», «Dignidad para el turno oficio», «Menos discursos y más recursos» fueron coreados por cerca de cincuenta de trabajadores del turno de oficio, algunos ataviados con las togas, que este domingo se concentraron en A Coruña. Lo hicieron delante de Palexco, con el objetivo de ser escuchados por el Gobierno, ya que mientras ellos protestaban dentro del recinto coruñés se celebraba la convención del PSOE.

La protesta, convocada por la plataforma Marea Negra y el sindicato Venia, se repetirá en Madrid el próximo 3 de febrero con el objetivo de que se atiendan sus reclamaciones. «Llevamos desde el pasado 21 de noviembre secundando una huelga indefinida para reclamar condiciones dignas», explicó Rosa Lozano, una de las portavoces de los trabajadores. Lozano manifestó que actualmente el colectivo se centra en dos peticiones en materia de mutualidades alternativas a la Seguridad Social y las condiciones laborales del turno de Oficio en el ámbito de Galicia.

Abogados y procuradores del turno de oficio suman dos meses de dura huelga: «Trabajamos gratis, somos nosotros los que estamos sosteniendo la justicia gratuita y no la Administración» Bea abelairas

«Cuando empezamos a trabajar era obligatorio que tuviésemos una mutua, ya que no se nos permitía formar parte del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Cuando se nos permitió pasar a a ese régimen de autónomos, lo que ocurría es que perdíamos lo cotizado en las mutuas, de forma que la mayor parte de compañeros nos quedamos en el sistema de mutualidades, que además era lo que se recomendaba desde los colegios profesionales. Sin embargo, ahora vemos como hay quién tras 40 años cotizando se ha jubilado y percibe una pensión que ronda los 300 y 400 euros, es decir, no alcanza ni la cuantía mínima de las pensiones no contributivas. Esto ocurre después de que esas mutuas hayan ganado un montón de dinero, pero no sabemos por qué las pensiones son tan bajas. Por eso, pedimos que la Administración entienda que necesitamos pasar al sistema RETA sin perder todo lo cotizado anteriormente», detalla.

En este sentido, piden que el Gobierno les escuche e intervenga para solucionar el problema con el sistema de mutualidades. «Tenemos previsto manifestarnos en Madrid el próximo día 3 de febrero», avanzan los manifestantes, que también reclaman mejoras en las condiciones laborales del turno de oficio. «Nos dan a los clientes, sin que nosotros podamos elegir. Como abogado es nuestra obligación ejercer de oficio porque el derecho a la defensa está reconocido. Tenemos que hacer guardias que no nos pagan, desplazarnos sin que se nos abone el coste de movernos y no tenemos derechos a bajas ni a conciliación porque somos como autónomos, pero en realidad trabajamos para al estado. Por eso decimos que somos trabajadores y no esclavos», señalan. Así, reclaman que se les considere personal laboral especial, «que es la categoría que realmente ejercemos».

Entre sus demandas también están el reconocimiento de alta y cotizaciones con efectos retroactivos, tener retribuciones dignas y actualizables anualmente conforme al IPC, el derecho a la conciliación, al descanso y a la desconexión digital, también la reducción de la carga burocrática, el derecho a la formación gratuita, el reconocimiento de la condición de autoridad, además de pedir la realización de campañas de sensibilización dirigidas a visibilizar y dignificar el servicio que prestan los profesionales adscritos.

Bolaños se compromete a recibirlos

«Nos cuesta dinero trabajar. Por ejemplo, nos fijan una guardia de 24 horas en Betanzos y no se nos abona el desplazamiento», apuntan los trabajadores, que piden ser recibidos por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, o por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Nos ha recibido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que además, antes de ejercer en política fue abogada del turno de oficio por lo que conoce perfectamente la situación. Pero queremos que el ministro de Justicia reciba nuestras reivindicaciones».

Momento del encuentro del ministro de Justicia con los manifestantes

Finalmente, los manifestantes hablaron con Bolaños, al que se encontraron en la Marina. «Ha recogido nuestras reivindicaciones y se ha comprometido a recibirnos, por lo que estamos muy contentos», manifestaron desde el sindicato Venia.