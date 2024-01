El detenido por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña podría haber confesado

A punto de cumplirse un mes del crimen de Yoel Quispe, que murió apuñalado la madrugada del 24 de diciembre en A Coruña, su familia y amigos se concentraron para reclamar justicia. A pesar de que hay tres personas investigadas, uno de ellos en prisión sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio y otros dos en libertad con comparecencias cada 15 días en el juzgado, los allegados al chico reclaman que se investigue a diez. «Son diez los que se ven en las imágenes de la pelea en la que atacaron a Yoel. Él estaba solo», comenta una amiga de la madre del joven de origen peruano, que tenía 22 años.

Con el fin de que «todos los participantes» sean arrestados se reunieron cerca de medio centenar de personas en la calle Sinfónica de Galicia, cruce con Juan Flórez. En esa esquina es donde Yoel perdió la vida y desde el suceso la vía se ha convertido en un memorial en su recuerdo con fotos y flores. «Ayer Yoel, mañana tú», «Los asesinos andan sueltos», «Ni latinos ni gallegos, todos somos personas» o «No es un homicidio, es un asesinato» fueron algunos de los carteles que los familiares y amigos del joven mostraron. Tampoco faltó en la convocatoria el perro del chico, que portaba un letrero con una emotiva frase: «Papá, te sigo esperando», y una foto de Yoel con él.

Entre los que participaron en la concentración estaban los letrados de A Coruña, Sara Seoane Torreiro, de Proabogados, y Abel González Torres, del despacho Torres Abogados contratados por la familia. «Debido al shock tan fuerte de la muerte de Yoel, ya que están destrozados, tardaron un poco en contratar una defensa jurídica y estamos al frente desde hace unas dos semanas», explicaron. Por eso, se están poniendo al día de toda la documentación. «Tenemos que estudiar todo, las imágenes y también el volcado de las conversaciones de los móviles de los investigados, que han sido intervenidos. También la autopsia del cuerpo para saber la causa exacta de la muerte y el número de puñaladas».

Vista el día 2 y «un proceso largo»

El análisis de todos los recursos es clave para determinar si además de los tres investigados hay más implicados en el crimen de Yoel. «Hay que observar bien todo para ver si hay más personas imputables, podría haber otros tres con implicación», señalan. Sobre el único chico en prisión como presunto autor del apuñalamiento, indican que «podría haber confesado». En este sentido, aclaran que están pendientes de observar la presunta confesión para determinar su alcance «y si es suficiente».

La confesión no se habría producido en el momento de su detención, sino posteriormente. «El día que se decretó su ingreso en prisión fue el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña, el que estaba de guardia, el que lo hizo y ese día el chico no reconoció los hechos e incluso señaló a otro como presunto autor. Sin embargo,posteriormente en su comparecencia ante el juzgado número 1, encargado de las diligencias, habría confesado». En este sentido, los abogados están pendientes de escuchar lo que el detenido dijo. «Sabemos de esta posible confesión por los escritos, pero todavía no la hemos escuchado».

Sobre el proceso, avanzan que será largo. «El próximo día 2 de febrero tenemos una vista en los juzgados de A Coruña que es muy importante», explican los letrados. La importancia de la sesión recae en que en ella se conocerá la participación de los tres investigados y los cargos imputables, además de si se puede imputar a otros posibles implicados. «A día de hoy nos basamos en las imputaciones de la investigación de la Policía Nacional, que ha hecho un gran trabajo, pero el Ministerio Fiscal todavía no ha fijado las suyas». Esa jornada también intervendrán las defensas del arrestado y los otros dos chicos que fueron detenidos y luego puestos en libertad.

Los familiares del chico, visiblemente afectados, todavía no se creen que Yoel haya sido asesinado. Su madre acudió a la convocatoria con su hija pequeña, de año y medio. Arropada por los suyos se fundió en abrazos con varios de los presentes, que no pudieron contener las lágrimas. «Yoel vivirá siempre entre nosotros. Siempre extrañaremos su sonrisa y alegría. Justicia para Yoel», fueron las palabras con las que pusieron fin a la concentración.