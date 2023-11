Cientos de pasajeros sufren retrasos de hasta dos horas después de que un tren arrollase un árbol en Dodro

Susana Acosta

Veinte minutos antes de las siete de la mañana, el tren 9702, con destino A Coruña partió de la estación de Vigo. Cuarenta minutos después, el convoy se llevó por delante un árbol que había caído en medio de las vías a causa del temporal. No hubo daños, ni personales ni materiales, pues la máquina pudo seguir con su recorrido hasta su destino, según confirman fuentes de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias. Pero fue el comienzo de una serie de retrasos que dejaron en tierra a centenares de viajeros, muchos de los cuales, iban con destino a sus puestos de trabajo.

«Estamos varados en la estación de Pontevedra, llevamos aquí desde las ocho de la mañana y ahora nos han dicho que, nuestro tren, saldrá sobre las diez y media de la mañana», cuenta María Asunción Estévez, una usuaria que pretendía regresar a su casa alrededor de las ocho de la mañana después de un turno de trabajo de doce horas. Sabía perfectamente qué había pasado, pues asegura que todo el personal de la estación los mantuvo informados en todo momento. «Estaban desbordados. Llamaron a todas las estaciones, pero no fueron capaces de darnos una solución», sostiene. Porque ni a ella, ni a los centenares de personas que esperaban por sus trenes retrasados en Pontevedra se les dio alguna alternativa para hacer sus viajes.

«Estuvimos parados dentro del tren en Santiago una hora, no nos decían nada», cuenta Pedro Tarrida, otro viajero. Venía en un tren que hacía el recorrido entre Coruña y Vigo y, al llegar a la estación santiaguesa, el convoy se detuvo. Más de una hora estuvieron esperando sin que nadie les diera explicaciones ni les informara de lo que estaba pasando.

En la zona en la que cayeron los árboles hay una doble vía, que quedó completamente inutilizada tras la colisión del primer tren. Eso fue lo que obligó a cerrar por completo la circulación, ocasionando una cascada de retrasos que afectaron a todo el eje atlántico. Dos horas después, alrededor de las nueve y media de la mañana, se abrió una de las vías y Renfe pudo comenzar a operar. El problema es que, entonces, ya había varios trenes afectados y los viajeros se acumulaban en las estaciones.

«En Vilagarcía había como 300 personas esperando», añade otra usuaria. En un principio les informaron de que iban a venir autobuses para realizar sus desplazamientos, pero esta opción quedó descartada una vez que la línea se recuperó. Los cientos de viajeros que llevaban horas esperando por sus trenes se subieron a los primeros que aparecieron. Y los convoyes iban desbordados, llenos de gente en los pasillos. Los afectados también colapsaron los servicios de atención, pues muchos querían un justificante que justificase que llegaban tarde al trabajo por los retrasos en la línea ferroviaria.

Alrededor de las once de la mañana, la segunda vía todavía no había sido abierta, según confirmaba a esa hora el gestor de infraestructuras ferroviarias, pero también aseguraba que eso no iba a impedir que los trenes circulasen con normalidad.