Unas jornadas jurídicas analizan en A Coruña cómo hacer frente a la creciente delincuencia económica

Las jornadas sobre prevención de la delincuencia económica de A Coruña fueron inauguradas por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza y por la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (ambos en la foto). ANGEL MANSO

En los últimos años los delitos económicos han dejado de ser excepcionales y se han convertido en un fenómeno delictivo más frecuente y, por lo tanto, más perseguido. Esta es una de las conclusiones de la primera edición de las Jornadas de Prevención de la Delincuencia Económica, que se desarrollan en A Coruña y que cuentan con la participación de destacados expertos en el tratamiento de este tipo delictivo de enorme complejidad.

Los expertos coincidieron en señalar que el derecho penal económico ha experimentado importantes cambios y que los legisladores de los países europeos han hecho un esfuerzo para sancionar este tipo de conductas delictivas. «Ahora, el derecho penal económico constituye una rama muy importante de la actividad jurisdiccional», explicó Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, magistrado del Tribunal Supremo y uno de los ponentes de las jornadas junto al abogado Antonio Platas, y al economista Isaías González, de Vento Abogados, en una mesa moderada por María Teresa Cortizas, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Galicia.

De Porres destacó la complejidad del delito fiscal y puso como ejemplo que muchas veces la persona a la que se persigue por defraudar «sigue pensando hasta el último momento que su conducta estaba justificada, que no ha defraudado y que la cuota tributaria fijada por la Administración o por el juez no es correcta». A diferencia del derecho penal clásico, añadió, en el económico «se discute la existencia del delito hasta el final. Y eso no se pasa en un asesinato, donde no se discute si la conducta es delictiva o no».

Los perjudicados

El magistrado del Supremo señaló que en los delitos económicos el Estado suele estar entre los grandes perjudicados, pero también hay muchos damnificados por los delitos que se cometen en el tráfico mercantil privado.

En la prevención de la delincuencia económica se ha introducido un factor singular, según De Porres, que explicó que ahora la legislación impone al propio ciudadano la obligación de vigilar su propio funcionamiento, con la implantación de las leyes de prevención de blanqueo de capitales e incluso con los sistemas de compliance, que están ya generalizados para los delitos cometidos por personas jurídicas.

Las jornadas, que están organizadas por la Fundación para la Magistratura y en las que colaboran Abanca, la Xunta, el Colegio de Abogados de A Coruña y la Universidade da Coruña, fueron inauguradas ayer por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y por la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.

«El ciudadano es policía de su propio sistema»

El Estado no puede controlar todas las conductas ni puede ser el policía que esté pendiente de casi todo. Por eso, en la prevención de la delincuencia económica se han establecido medidas de control en las que el propio sujeto tiene que cumplir unas reglas para evitar que se produzca el delito. Lo explicó con claridad Eduardo de Porres al señalar que ese control se ha generalizado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y con los sistemas de compliance en las empresas.

En el momento actual, señaló el magistrado del Tribunal Supremo, «el ciudadano es el policía de su propio sistema, porque la infracción de las normas ya determina, en ocasiones, la sanción penal».