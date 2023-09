El juez Vázquez Taín: «La sanción duele anímica y moralmente»

«Me duele la sanción. Me afecta anímicamente porque pone en duda mi profesionalidad y mi buena fe». El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, José Antonio Vázquez Taín, aseguró este viernes que ninguna institución o ente le avisó con anterioridad de una posible incompatibilidad entre su actividad como juez y la de guionista y director de documentales audiovisuales y que el jueves por la tarde se llevó una desagradable sorpresa al recibir una notificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informándole de que había sido sancionado por ello.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial considera al magistrado como autor de una falta muy grave por incompatibilidad de su cargo con la actividad en una productora audiovisual. La sanción aplicada consiste en la suspensión profesional del magistrado durante diez días. El expediente se abrió el pasado mes de junio y la Comisión Disciplinaria concluye que ejerció sin autorización una actividad ajena al ámbito judicial y totalmente incompatible con el ejercicio de su profesión.

En concreto, Vázquez Taín presentó dos documentales audiovisuales: Peregrinas, sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia en el Camino de Santiago, y El Camino Mozárabe, sangre, sudor y fe, que pone en valor la Vía de la Plata. En el primero de los documentales, estrenado en el 2022, Taín ejerció como guionista y director. El juez también ha escrito varios libros e interviene como colaborador en varios programas de televisión.

El Poder Judicial suspende 10 días al juez Taín por incompatibilidad con sus producciones audiovisuales José Manuel Pan

Vázquez Taín, acompañado por la letrada Beatriz Seijo Méndez, confirmó que tiene un plazo de un mes para presentar un recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y, en segunda instancia, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Recordó que hace ocho años solicitó al CGPJ autorización para acudir a medios de comunicación y que la respuesta fue doble: «Que era totalmente compatible con la actividad judicial y que ni siquiera tendría que haber pedido permiso para ello». Para sus actividades como guionista y director de documentales se amparó en el punto quinto del artículo 389 que regula las incompatibilidades de los magistrados y que no permite «empleo, cargo o profesión retribuida, salvo docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquella...». Por lo tanto, según explicó, cualquier juez podría ejercer de forma profesional la creación y producción artística, es decir, ser actor, escritor, escribir guiones o dirigir, «porque dirigir un documental también es una actividad artística». Vázquez Taín puntualizó que él es guionista, no productor y aclaró, como se comentó en algunos medios, que jamás realizó actividades ilícitas. «No soy tan estúpido para convocar a todos los medios para dar a conocer que soy el guionista de un documental» que pudiera estar en entredicho. De hecho, Vázquez Taín aclaró que los documentales no generan derechos de autor y se distribuyen de forma gratuita.

Aseguró que en el expediente se plantea una incompatibilidad por sus actividades fuera del trabajo hilando muy fino: «La discusión única y exclusivamente en este expediente se centró en si tener participación en la productora que desarrollaba mi propia obra era compatible o no. Entiendo que si el artículo no distingue, tengo razones para confiar que estaba dentro de la ley. Si el Consejo sigue diciendo que no tengo razón, aceptaré la sanción, la cumpliré y seguiré ejerciendo en el juzgado y espero que en esos diez días no se acumule un retraso». Visiblemente afectado y dolido, aseguró que «la justicia no es incompatible con la cultura, sino un plus» y que, en todo caso, tras el resultado del recurso acatará la sentencia definitiva. «Me voy a limitar a comportarme y actuar como ellos digan», pero insistió en que «la sanción duele anímica» y moralmente y que jamás le habían advertido con anterioridad de una posible incompatibilidad. «Ponen en duda mi buena fe», señaló.

También quiso aclarar que su faceta literaria y audiovisual jamás interfirió en su labor como juez. «Desde que se registra un asunto y se firma la sentencia nunca pasan más de tres meses. Considero que soy uno de los que lleva su juzgado más al día y con más dedicación. Lo primero y mi vocación es la justicia, pero lo que hago en mi tiempo libre no entorpece mi actividad judicial», explicó. Dijo que en caso de que la sanción definitiva, tras la resolución del recurso, siga siendo la suspensión de diez días, intentará que coincidan con jornadas en las que no haya señalados juicios para que no se acumulen casos sin resolver en su juzgado. «No hay compañeros que pueda cubrir mi ausencia», afirmó.

Insistió en que siempre actuó con la conciencia y tranquilidad de que lo hacía dentro de la «estricta legalidad» y avanzó que tiene la intención de seguir escribiendo guiones y realizando obras audiovisuales, tras solicitar de nuevo al CGPJ autorización especificándole «en qué términos puedo o no puedo hacerlo. No entiendo que no pueda hacerlas para mí mismo y sin embargo me digan que sí puedo hacerlas para otros». Agradeció las muestras de apoyo y ánimo recibidas por parte de amigos y compañeros en las últimas horas tras darse a conocer la sanción que le fue impuesta.