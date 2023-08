Un dron para sancionar a los dueños de los perros que los pasean sin correa en A Coruña

ALBA IGLESIAS

Usuarios del parque del Paseo das Pontes, uno de los más concurridos de A Coruña, se vieron sorprendidos este miércoles por la mañana por la presencia de un dron y de varios agentes de la Patrulla Verde la Policía Local para controlar si los responsables de los perros, que habitualmente frecuentan la zona, los paseaban sin correa, cuyo uso es obligatorio excepto en zonas de esparcimiento señaladas tal y como marca la normativa municipal.

El operativo se saldó con cinco personas sancionadas por no respetar la ordenanza animal de la ciudad y con el malestar entre los dueños de los canes. «No sé dónde quieren que los paseemos si las áreas caninas que hay no son suficientes para todos», apuntó una de las vecinas de la zona que a diario acude al parque con su perra. Al igual que ella, los dueños de otros canes mostraron su sorpresa por el dispositivo realizado por los agentes. «Hasta un dron para vigilar si los perros están sueltos cuando luego a quien no recoge las deposiciones no se le controla», apuntó otro, que explicó que ya la semana pasada la Policía Local acudió a ese mismo parque. «Vinieron dos agentes muy amables. Dijeron que los había llamado una vecina y que ellos tenían que cumplir con su trabajo».

Esa jornada, los agentes no sancionaron a nadie, pero sí alertaron a los presentes de que tras el aviso se procedería a multar si volvían a la zona y encontraban a perros sueltos. Precisamente, desde el gobierno local destacan que el operativo de ayer se realizó después de recibir multitud de denuncias por parte de los vecinos de la zona sobre la presencia de canes sin correa en un parque en el que hace pocos meses se produjo el ataque de un perro a una persona, que se saldó con la correspondiente denuncia y sin heridas graves. En cuanto al uso del dron, destacan que la Policía Local cuenta con dos, uno para la unidad de Tráfico y otro para la Patrulla Verde, compuesta por siete agentes. «Después de haber recibido muchas denuncias y de acudir a la zona en varias ocasiones para avisar, se realizó un operativo rutinario para comprobar si efectivamente por el parque pasean perros sin correa. Para ello, se echó mano de los medios de los que disponemos, incluido un dron, para poder comprobar cuáles estaban sueltos», explican desde Seguridad Ciudadana.

El motivo de utilizar esa herramienta corresponde a que habitualmente, al detectar la presencia de algún agente en la zona, los responsables de los canes los atan, y una vez que las autoridades abandonan el área vuelven a soltarlos. La Patrulla Verde desplazada ayer en el Paseo das Pontes comprobó además que los perros que en ese momento paseaban en el parque contaban con el chip identificativo. Sobre la multa, señalaron a los presentes que se encargaban de tramitarla y que les debería llegar una notificación a su domicilio. En cuanto al importe a abonar, fuentes municipales apuntan que la cuantía es de unos 100 euros, dependiendo del tipo de falta.

Más de 300.000 canes en la urbe

El pasado mes de julio el número de perros registrados en A Coruña era de 31.156 en una ciudad en la que hay cinco áreas caninas (Eirís, Novo Mesoiro, parque de Adolfo Suárez, Santa Margarita y Bens) y ningún arenal que permita su presencia en verano, aunque la modificación de la ordenanza municipal incluirá el de Bens como canino.

Ante el elevado número de canes, los animalistas piden más espacios en los que puedan pasear libremente.