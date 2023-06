El abogado del niño que perdió la vista de un ojo en un colegio de Oleiros: «Había tres profesores para vixiar cinco aulas e o pasillo; obviamente, non era suficiente»

El menor, el alumno de 6º de Primaria que perdió la visión de un ojo por una escuadra lanzada en clase, ante su colegio, el CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña). MARCOS MÍGUEZ

Los padres del niño de sexto curso de Primaria que perdió la visión de un ojo por una escuadra lanzada en clase en un colegio de Oleiros (A Coruña), «non están para falar». Lo hizo ayer en su nombre su abogado, Pablo No Couto, en los micrófonos de Voces de A Coruña, de Radio Voz, para subrayar la fatalidad de un accidente por el que, entiende, deben dirimirse responsabilidades. «As probabilidades estatísticas de que pase algo así son escasas, pero ás veces pasa. Por iso hai normas que hai que observar para que non pase en ningún caso, e as normas din que os nenos teñen que estar controlados e vixiados en todo momento», valoró.

La familia ha planteado una reclamación convencida de que pudo evitarse el daño, ya que el desgraciado accidente sucedió dentro del aula, durante un recreo que no se celebró en el patio porque llovía, y sin supervisión adulta en el momento en el que ocurrió. «Os cativos poden xogar, pero hai xogos prohibidos, e neste caso dous nenos estaban guindándose material escolar sen ninguén vixiando», explicó Pablo No Couto.

¿Pudo evitarse? «¡Home claro! —exclamó el letrado— Se houbera un responsable dentro da aula eses nenos non estarían tirando material e polo tanto non se tería producido ese accidente. Puido pasar iso ou puido pasar outra cousa. A familia entende que, obviamente, hai certa responsabilidade e a Administración ten que responder por ela», agrega.

La Xunta argumentó que se cumplía la ratio de vigilantes por número de alumnos cuando el 30 de noviembre pasado la escuadra lanzada por un compañero le perforó el ojo, algo que, a juicio de los padres, no exime de responsabilidad. «Entendemos que aínda que a ratio fixada na orde refírese á ratio nun recreo en espazo aberto, neste caso había tres profesores para vixiar cinco aulas e o corredor; obviamente, non era suficiente», apuntó el representante legal de la familia.

Pablo No Couto explicó que los escolares implicados «son cativos e non teñen responsabilidade máis alá da propia disciplinaria no colexio», pero lamenta que inicialmente el centro «nin sequera quería reprochar a conduta deste neno», y de parecida forma la Administración descarta responsabilidad de los profesores que estaban a cargo de los alumnos ese día.

Inicialmente, el colegio señaló que la escuadra le había resbalado de la mano al compañero porque «asumiu a explicación dun dos nenos, pero un escuadro capaz de penetrar e mutilar o ollo non esvara da man e así o confirmaron outros rapaces despois. Estaban xogando á guerra, por iso os nenos teñen que estar vixiados e os adultos están para velar pola súa seguridade. Para iso están as leis, para protexer aos menores», constató.

La familia ha planteado una demanda patrimonial porque desde entonces están asumiendo «gastos importantísimos». El niño ha sido sometido a cuatro operaciones, una en el Hospital Abente y Lago (Chuac) de A Coruña y otras tres en una clínica especializada de Cataluña para intentar salvarle el globo ocular, ya que la escuadra le penetró en la córnea y lo dejó sin visión. «É a loita que teñen, non ve pero polo menos salvarlle o globo ocular, e para conseguir iso hai que ir a Barcelona co que supón en viaxes de avión, estancias…», señaló el letrado. «É unha desgraza con implicacións económicas moi elevadas. Pódelle pasar a calquera e por iso hai que observar estas cousas co máximo celo para que non volva pasar», concluye el abogado, que lamenta el malestar de la familia por «a sensación de desarroupo» por parte del centro y la «resposta fría» de la Xunta.