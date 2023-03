Una firma investigada en el caso del STL ofrece trabajo en el servicio de limpieza de A Coruña

Montones de basura acumulándose en una calle de A Coruña, en una imagen de archivo del año pasado MARCOS MÍGUEZ

La empresa de economía social Inusvalia, investigada por un juzgado coruñés por su presunta vinculación con la trama del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), ha lanzado una oferta de trabajo en el servicio de recogida de residuos sólidos de A Coruña. El anuncio se ha publicado en diversas plataformas de empleo en los últimos días y detalla las condiciones del puesto, con contrato mínimo de un año y jornada a tiempo completo. A través de Inusvalia, el personal seleccionado trabajará para «empresas multinacionales como Ferrovial, Prezero y FCC», apunta la convocatoria, en «un servicio en el Ayuntamiento de A Coruña» consistente en la recogida en camión de basura (conductores y operarios) y recogida de cartón. En la misma oferta, la empresa investigada busca «personal de limpieza viaria para servicio público», con idénticas condiciones.

Inusvalia está dirigida por Ximena Romero, una de las cuatro personas detenidas el 22 de febrero en A Coruña y puestas en libertad 48 horas después como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La trama urdida en torno al STL y a su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, habría cobrado mordidas mensuales a trabajadores en paro a cambio de empleos en la concesionaria del servicio de limpieza viaria de A Coruña, controlada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y financiada con 14 millones de euros anuales procedentes de las arcas municipales.

Las diligencias abiertas por la magistrada de la Sala de Instrucción n.º 6 forzaron a principios de marzo la subrogación de la plantilla de Inusvalia en Ponferrada por Lares del Norte, una empresa dedicada también a la inserción de personas con discapacidad y subcontratada por FCC en la ciudad leonesa. Dos semanas más tarde, Lares absorbió a la treintena de trabajadores de Inusvalia en A Coruña. Fue el último rastro de la entidad de Ximena Romero hasta la publicación de las ofertas de empleo.

En Ponferrada continúa el goteo de trabajadores dispuestos a contar su paso por Inusvalia tras conocer la investigación judicial. «Echaron a gente por teléfono, alegaban falta de motivación. De los 15 o 16 que entraron en agosto del 2022 deben quedar tres o cuatro», explica Salvador García Álvarez, un hombre que trabajó de barrendero con una máquina sopladora de 20 kilos de peso, a pesar de que solo podía cargar cinco o diez —«y ellos lo sabían», dice—. Decidió firmar una renuncia voluntaria cuando lo obligaron a trabajar domingos y festivos, «al precio de un día normal». «Me ingresaron 400 euros menos, Ximena no me cogía el teléfono, tuve que llamar desde otro número para hablar. El capataz me levantó la voz, pero no litigué, perdería dinero», concluye.

También Henar López Valtuille, de baja desde principios de febrero tras sufrir un accidente laboral, denuncia cambios constantes de lugar de trabajo, falta de suministro de material y órdenes del capataz para retroceder varios kilómetros a recoger desperdicios. «El capataz me expulsó del grupo, dejó de hablarme. Yo no contaba, fue un desprecio total. Solo puedo decir que me destrozaron. Sufro ataques epilépticos y un trastorno de la personalidad y aquello fue un calvario. Tengo partes médicos que confirman un trastorno adaptativo por estrés», afirma.