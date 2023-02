José Vázquez, esperando su turno en las oficinas de la Seguridad Social CESAR QUIAN

Nueve de la mañana en la sede de la Agencia Tributaria de A Coruña. A sus puertas esperan cuatro personas que tienen cita para realizar diversos trámites. «Es necesario venir con vez excepto para mayores de 65 años y gestiones en el registro», explica el personal de seguridad del inmueble, que es quien se encarga de dar paso a los ciudadanos. Entre los que salen ya de hacer alguna diligencia está Charlene de Freitas, que confiesa que no sabía que no podía acudir de forma libre. «Me enteré hace unos días porque vine para pedir la clave digital y me dijeron que no me podían atender sin cita . Tardé dos días en conseguir vez», indica la mujer, que señala que «aunque venir con reserva de hora es cómodo porque no esperas cola, deberías poder venir en cualquier momento».

Charnele de Freitas, en la puerta de la Agencia Tributaria de A Coruña, tras realizar sus trámites CESAR QUIAN

El mismo trámite que ella fue el que realizó Gleimi Mora. «Solicité la clave digital para así no volver a tener que acudir presencialmente a los organismos públicos y poder hacer trámites en línea», apunta la mujer. Esa gestión se puede hacer también en las oficinas del SEPE, en las de Información y Atención al Ciudadano de las Delegación del Gobierno, en la DGT o en las de la Seguridad Social. En la ubicada en la calle Félix Estrada Catoira, muy cerca de la iglesia de San Pedro de Mezonzo de A Coruña, tenía cita en la mañana de este viernes José Vázquez. «Vengo porque tuve un problema con los años cotizados, no aparecía una parte de mi trabajo, y además como estuve un tiempo de baja tuve que gestionar otro inconveniente para pedir la prestación», comentó el hombre mientras esperaba su turno para realizar los trámites para su jubilación.

Para Vázquez «pedir cita en la Seguridad Social es una odisea». «Es un lío total y no es nada fácil para los que tenemos una edad. Para hacer gestiones por Internet tienes que tener las claves digitales, la otra opción es hacerlos con una clave temporal que te mandan al móvil, pero claro, los que somos mayores no lo manejamos como los jóvenes y el código que te mandan tienes que ponerlo inmediatamente en la web. Por si fuera poco, después, sale el cuadrado ese de seguridad para acceder a la página. Es un follón. Por eso, lo más cómodo es venir presencialmente, pero claro, casi no hay citas y pedirla es un quebradero de cabeza», expone el hombre, que tardó varios meses en conseguirla. «Llamé para ver si me daban vez, ya que por Internet no conseguía, me dijeron que si no tenía un hijo o alguien que me pudiese ayudar para hacerlo. Lo normal es facilitar el acceso a la gente mayor. Finalmente, me ayudó mi hija y vimos que había citas, pero para Melide y Santiago».