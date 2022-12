Inés Rey

Faro de modernidade. Entre as múltiples formas de definir A Coruña, esa é unha das que máis me gusta. Fala da nosa historia, dese Patrimonio da Humanidade que é a Torre, pero tamén da nosa historia e forma de estar no mundo, á vangarda, sempre coa intención de liderar presente e futuro. Hoxe, a nosa cidade volve marcar un fito de progreso ao ser designada sede da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (Aesia), un logro que confirma a vocación avanzada que nos ilumina desde sempre, mirando ao porvir.

Dixen moitas veces que gobernar A Coruña en clave de prosperidade só é posible estando á altura do noso músculo social, cultural e económico. Con ideas, unidade e diálogo. E sendo ambiciosos, porque ese é o noso espírito de cidade. Deste convencemento saíu a aposta pola candidatura á Aesia, que consideramos eixe central da Coruña de futuro que levamos tempo reactivando. Por vocación e tamén por realidade.