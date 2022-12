El BNG de A Coruña celebró la noticia y considera que «a designación da cidade é produto da mobilización das enerxías da comunidade científica, académica, universitaria e empresarial da Coruña, ben como tamén do acordo entre as distintas forzas políticas representadas no Concello, en defensa da nosa candidatura». Desde la formación nacionalista sostienen que «sempre» defendieron «a aposta na innovación e na investigación como pancas para o desenvolvemento e diversificación do noso tecido produtivo» y consideran que la Aesia «está chamada a xogar un papel relevante na dinamización do sector empresarial vinculado ás novas tecnoloxías».

Desde la Marea Atlántica aseguraron que se trata de «unha moi boa nova, que recoñece o potencial do sector tecnolóxico na cidade. Celebrámolo e instamos ao goberno local a aproveitala desde hoxe mesmo para tecer alianzas»