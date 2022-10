MARCOS MÍGUEZ

La Xunta presentará este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid un escrito por el que se suma a la demanda de la Abogacía del Estado contra los nietos de Francisco Franco para reclamar la propiedad de 564 bienes muebles que se guardan en el pazo de Meirás, en la provincia de A Coruña. La Xunta, por medio de la Consellería de Cultura que dirige Román Rodríguez, señala que este es un nuevo paso del Gobierno gallego «que reforza a postura que leva mantendo desde o inicio do proceso, apoiando sempre a unidade de acción co resto de Administracións e traballando de forma leal e coordinada para favorecer os intereses xerais de Galicia».

Con este escrito, la Xunta se suma al que presentó la semana pasada el Ayuntamiento de Sada, que considera que tanto el pazo como todo lo que hay en su interior forman parte del sitio histórico de Meirás, que a su juicio «quedaría baleiro de significancia cultural e patrimonial no suposto de que os herdeiros do ditador retirasen mobiliario do pazo». Con este movimiento judicial, la Xunta y Sada piden personarse como coadyuvantes en la demanda presentada por el Gobierno central y que ya ha sido admitida por el juzgado madrileño que lleva el caso de la reclamación de los bienes.

La Xunta explica que con este escrito se une a las diferentes decisiones adoptadas por la Abogacía del Estado «dentro de todo o proceso xudicial do pazo de Meirás, cumprindo así o mandato do Parlamento de Galicia». Recuerda además que la reclamación de los bienes «era un paso que a Xunta de Galicia levaba solicitando desde hai moito tempo. O Executivo galego considera que, como se vén acreditando, a única forma de garantir a propiedade destes bens é acadala a través da vía xudicial, como xa se fixo con éxito co inmoble e con determinados elementos vinculados». La Xunta expone ante el juzgado «seu interese lexítimo para participar neste preito, como xa fai no proceso sobre a propiedade do inmoble de Meirás que se sigue nos últimos anos nun xulgado da Coruña».