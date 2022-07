David García

Miguel Lorenzo (Pontevedra, 1961), explica las claves de su candidatura a presidir el PP en la ciudad y a optar a la alcaldía, para la que defiende que «no hay rivales, solo propuestas diferentes».

—¿Cómo se siente una vez que es oficial?

—Muy reconfortado por la cantidad de apoyos que he recibido, me fue imposible contestar todos los mensajes. Veo a la gente muy animada e ilusionada con la candidatura, a todos con muchas ganas de trabajar y de que haya un nuevo liderazgo.

—¿Cuándo tomó la decisión?

—La decisión la medité mucho, puse por encima de todo los intereses del partido y mi obligación y deber con esta ciudad. A mí A Coruña me lo ha dado todo y quiero devolverle mucho de lo que me dio a mí. Desde el punto de vista personal, fue lo que más pesó para tomar un cambio total en la vida política y volver a la política municipal, que me gusta mucho porque es la más directa y cercana, y en la que más puedes hacer por los ciudadanos. En el partido mucha gente me estaba animando a que diera este paso y al final te convencen y me convenzo a mí mismo.