—Los índices que dan prestigio a las revistas, ¿son justos?

—Se prestan a todo tipo de tergiversaciones. No se debe hacer el uso que se les da. Hay revistas que se autocitan muchísimo y suben, y otras cuya estrategia es tener el máximo número posible y todo su contenido se basa en los campos de moda, no en las mejores investigaciones. Entonces, basarse exclusivamente en eso no le hace buen servicio a la ciencia.

—¿Podría tener este mismo trabajo en España?

—No hay muchas revistas científicas españolas. Hay algunas que se publican en español, pero creo que, aunque no soy experta en esto, no funcionan con editores científicos profesionales. Los editores jefes son académicos y no podría ejercer un puesto análogo. El idioma de la ciencia es el inglés, con sus pros y contras, pero la realidad es la que es. España no tiene revistas suficientemente potentes como para tener proyección laboral.