Residencia Domus Vi de Matogrande, en A Coruña ANGEL MANSO

En el juzgado de Instrucción 3 de A Coruña estaba citada ayer O.A.P., hasta no hace mucho trabajadora de la residencia Domus Vi en el barrio de Matogrande. Estaba llamada a la primera de las comparecencias a las que debe acudir por llevarse joyas de los mayores a los que, en teoría, cuidaba. Finalmente, casi con toda probabilidad solo tendrá que cargar con alguna multa que no compensa el daño, más emocional que económico, causado a los ancianos. Algo que los perjudicados lamentan: «Esto no puede ser, lo han dividido en varios hurtos para que no la condenen por un robo más grande», se quejaban ayer por la mañana.

«¡No hay justicia! A la gente mayor y a los niños no se les toca, y menos una chica que tenía su vida solucionada. Otros matarían por un contrato fijo: bien vestida, bien calzada, con móvil… ¿qué necesidad tenía de robar en un geriátrico? Lo hizo la primera vez, le salió bien y siguió», se indignaba el familiar de una de las víctimas.

A la propia residencia le constan «al menos» tres damnificados, señalaron ayer desde la dirección, aunque no descartan tampoco que sean más los mayores que se quedaron sin unas alhajas que para ellos tienen el incalculable valor de los recuerdos.