El agresor insistía en que se trataba de su pareja. «No sé decir si él estaba borracho o algo más, pero se le notaba, sobre todo al hablar. Le patinaba la lengua. No estaba tan mal como para tambalearse, pero tampoco estaba sereno», indicó. Tras la marcha de la mujer, Raúl llamó al 112 para informar de la situación: «Me dijeron que los acababan de llamar ahora mismo por ese tema y que la policía estaba de camino».

«Al agresor le dije que no se moviera. Al principio me dijo “me da igual, me muevo, como si me llevan preso”. En el tiempo que pasó hasta que llegó la policía, que debieron ser tres minutos, hizo dos amagos de irse. Le dije que se estuviese quieto, que no se moviese y que se sentase, y no opuso resistencia», afirmó.