Ferrol

Maquinaria obsoleta. Ferrol tiene actualmente en trámite el contrato de basura y limpieza viaria, el más cuantioso del Concello. Lo gestiona Urbaser, pese a que el contrato venció el 30 de diciembre del 2014. Esa situación generó tensión con los trabajadores, sobre todo en el mandato de Ferrol en Común. La plantilla convocó una huelga, que al final no se hizo. Fue debido a que el gobierno local de entonces (ahora gobierna el PSOE) no lograba los votos necesarios para aprobar las facturas del servicio, que deben pasar por el pleno al no existir contrato, un recurso para situaciones excepcionales y que sigue aplicándose ahora. La plantilla es de 140 trabajadores, que han pasado por una complicada negociación del convenio. La empresa recoge 25.000 toneladas al año y la limpieza se refuerza los fines de semana en las zonas de ocio. El año pasado, el Concello abonó a Urbaser 2.075.045 euros por el servicio, aunque la empresa percibe también el dinero que los vecinos pagan en la factura que emite Emafesa y que incluye agua y saneamiento.

Con información de E. Silveira, L. G. Calvo, R. Nóvoa, S. Barral, A. Pascual, M. Mosteiro y C. López.