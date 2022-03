Enma Roca Rodríguez, maquinista de Renfe

La de maquinista es una de esas profesiones a las que las mujeres aún están tardando en acceder y cuando lo hacen es en unas proporciones mínimas. De los 185 maquinistas que hay en Galicia solo nueve, un 5 %, son del sexo femenino. Enma Roca (A Coruña, 1985) es una de ellas, la única en la residencia —así se llaman las zonas territoriales a las que están adscritos— de Renfe-Viajeros en A Coruña, donde conduce los trenes Alvia de larga distancia que conectan Galicia con Madrid. Las perspectivas para la incorporación de más mujeres todavía no son halagüeñas. En la promoción que ahora se prepara en la escuela de Renfe de Santiago no hay ninguna, como tampoco hubo presencia femenina en el curso precedente.

—¿Por qué decidió hacerse maquinista siendo ingeniera industrial?

—Cuando salió el examen de acceso a la escuela de Renfe no encontraba trabajo como ingeniera industrial y me pareció una buena opción profesional.

—¿Tuvo algo que ver que sea una profesión donde la mujer aún no tiene demasiada presencia?

—No, no tuvo nada que ver. En ningún momento me he planteado que sea un trabajo de hombres o de mujeres. Simplemente es una profesión.