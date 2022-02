MARCOS MÍGUEZ Basura acumulada en la calle Barcelona Marcos Míguez Basura en las calles de A Coruña ÁNGEL MANSO Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza Ángel Manso Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza A. Manso Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza Angel Manso Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza Angel Manso Basura en las calles de A Coruña ÁNGEL MANSO Basura en las calles de A Coruña ÁNGEL MANSO Basura en las calles de A Coruña ÁNGEL MANSO Basura en las calles de A Coruña ÁNGEL MANSO Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza lv Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza Ana Villagrada Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza LVDG Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza LVDG Basura amontonada en A Coruña durante el conflicto del servicio de limpieza Ana Villagrasa Estado de las calles llenas de basura en el entorno de las calles Barcelona y Villa de Negreira C.V. Basura delante de los negocios Almudena Santos Basura acumulada delante de los negocios, en Cuatro Caminos Almudena Santos Basura acumulada en la calle Barcelona Marcos Míguez Basura delante de los negocios en A Coruña Almudena Santos Farmacia Sáez Almudena Santos Basura sin recoger en el barrio de A Gaiteira de A Coruña LVDG Basura acumulada en la calle, en la zona de A Gaiteira, por el conflicto de la basura de A Coruña LVDG Basura acumulada en la zona de A Gaiteira en el conflicto de la limpieza de A Coruña LVDG Basura en el cruce de la avenida de Oza y la ronda de Outeiro, en la zona de A Gaiteira, de A Coruña LVDG Basura en A Coruña, en la zona de As Conchiñas Marcos Míguez Basura en A Coruña, en la zona de As Conchiñas Marcos Míguez Basura en A Coruña, en la zona de As Conchiñas Marcos Míguez Basura de varios días sin recoger en la zona de A Gaiteira, en A Coruña LVDG Una gaviota, comiendo la basura desperdigada por las calles de A Coruña MARCOS MÍGUEZ Operarios recogiendo de día la basura en la zona de As Conchiñas y la calle Barcelona de A Coruña A.V. LVDG LVDG MARCOS MÍGUEZ MARCOS MÍGUEZ MARCOS MÍGUEZ MARCOS MÍGUEZ

El Ayuntamiento de A Coruña declaró este lunes la emergencia sanitaria en la ciudad debido a la acumulación de basura en las calles después de seis días de conflicto con el servicio de recogida. En esos días se han quemado camiones y contenedores y se han cometido otros actos de sabotaje. La madrugada de ayer, lunes, fue la más tranquila, aunque sí se registraron incidencias en once de los trece camiones que salieron de servicio. La alcaldesa, Inés Rey, firmó el decreto de emergencia para garantizar la «salubridad y la salud pública», lo que permitió la contratación, con carácter extraordinario, de un servicio de refuerzo para la recogida de los residuos.

De esa actuación se encargará la empresa Tragsa, a la que se le solicitó que emplee todos los medios que tenga a su disposición para recoger la basura de la ciudad «hasta que vuelva la normalidad», explicó la alcaldesa, aunque no aportó detalles sobre cómo se hará ese refuerzo ni qué elementos se utilizarán para ello. La previsión es que ese refuerzo entre en funcionamiento desde este martes. Inés Rey dijo que el coste de esta contratación extraordinaria repercutirá en la empresa concesionaria del servicio, PreZero, por no estar prestándolo «con normalidad». Además, esta compañía se enfrenta a otras posibles sanciones en caso de que se confirme que hay un incumplimiento del contrato que asumió hace apenas un año, y que es uno de los de mayor cuantía para el Ayuntamiento. «No serán los coruñeses los que lo paguen», añadió.

«A Coruña no puede permanecer más tiempo en esta situación», aseguró la alcaldesa, que afirmó que el refuerzo que la concesionaria anunció hace un par de días no estaba resultando suficiente. Además, apuntó que a la planta de tratamiento de residuos de Nostián, a la que se traslada la basura de la ciudad, no llega en estos días «ni la mitad» de la que recibe en condiciones normales.