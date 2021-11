Las verdades del crimen de Diego Bello Elena Silveira

La familia explica que los tres policías no hacen mención alguna en sus alegaciones a nuevas pruebas que confirmen su versión y que, a pesar de que los responsables del NBI ya negaron que participaran en esa supuesta redada, ellos siguen insistiendo en que hubo policías de la agencia antidrogas, concretamente Sreko Regis y Mark Paler, que el día del tiroteo se encontraban en otra zona del país. «Siguen manteniendo una mentira, a pesar de que está probado que Diego no tenía ninguna riñonera, ni pistola, que la autopsia confirma que la trayectoria de las balas iban a matar, que él no era un narcotraficante ni estaba en lista alguna de actividades ilegales y que tampoco vendía o consumía droga». «Otra circunstancia curiosa es que el capitán Panuelos cita en su atestado policial a los dos agentes del NBI que ya se demostró que no participaron en la redada, sin embargo no hace mención alguna a los que sí está probada su intervención», indicaron.